Telecom pimpante. Indiscrezioni sull’offerta del MEF

Telecom Italia in cima al Ftse Mib, con l’attenzione rivolta ad alcune indicazioni di stampa che offrono spunti sulla proposta del MEF per Sparkle.

Finale di settimana all’insegna dell’euforia per Telecom Italia, che mette a segno un bel rialzo, conquistando la prima posizione nel paniere delle blue chip e mostrando una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia svetta sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo dello 0,25%, ha mostrato una breve titubanza nelle battute iniziali, salvo poi imboccare la via dei guadagni.

Telecom Italia ha progressivamente accelerato al rialzo, presentandosi negli ultimi minuti a 0,2868 euro, con un rally del 3,09%, alimentato da forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 162 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 144 milioni.

Telecom: rumor su offerta MEF per Sparkle

Il titolo resta sotto la lente dopo l’offerta del MEF per Sparkle e sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Un articolo del Corriere della Sera fornisce alcuni spunti sulla proposta del MEF per Sparkle.

L’articolo ribadisce che l’offerta presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per Sparkle sarebbe solo leggermente migliorativa rispetto a quella iniziale, visto che si indica un valore intorno a 700 milioni di euro.

Diversamente, la controproposta in cui Telecom Italia manterrebbe una quota di minoranza per un determinato arco temporale, potendo così partecipare alla creazione di valore legata agli investimenti in corso di realizzazione da parte di Sparkle, arriverebbe a valorizzazioni più generose e in linea con il valore di bilancio di Sparkle che oggi sarebbe di 850 milioni mdi euro.

Se il CdA di Telecom Italia accettasse questa seconda proposta, si avvierebbero negoziazioni relative sia alla valutazione che alla governance.

Discussioni tra Swisscom e Vodafone su asset italiani

Sempre il Corriere della Sera segnala che si starebbero intensificando le negoziazioni tra Swisscom e Vodafone per la combinazione di Vodafone Italia con Fastweb.

Milano Finanza, infine, segnala invece che Vivendi starebbe valutando di dare mandato a un proxy advisor, probabilmente Georgeson, per affiancarlo nell’imminente assemblea per il rinnovo del consiglio.

Vivendi non avrebbe al momento ancora deciso se presentare una propria lista o appoggiarne una alternativa che venisse presentata.

In una nota diffusa oggi, gli analisti di Equita SIM evidenziano che nel complesso, non rilevano elementi di grande novità rispetto a quanto già noto, in uno scenario in movimento e che offre a nostro avviso diverse opzionalità.

La proposta del MEF su Sparkle, secondo gli esperti sembra poter avvicinare le parti ed essere compatibile con i fondi già allocati dal governo all’operazione rete.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM, che su Telecom Italia mantiene invariata la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.