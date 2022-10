Sulla scia del nuovo rafforzamento del Ftse Mib, che dopo essere scivolato sotto la parità ha cambiato nuovamente rotta e ripreso la via dei guadagni, anche Telecom Italia vede migliorare il suo bilancio.

Telecom Italia sale per la quarta seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi tre punti percentuali, oggi ha attraversato in più di un'occasione la linea della parità, ma ora sembra intenzionato con più convinzione a spingersi ancora in avanti, salendo per la quarta sessione di fila.

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,1975 euro, a un soffio dai top intraday, con un vantaggio dell'1,02% e oltre 118 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 133 milioni.

Telecom Italia: ecco cosa ha detto la Meloni sulle tlc

Telecom Italia ha mostrato un andamento altalenante fino a ora, condizionato anche dalle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sul settore delle telecomunicazioni.

Durante il discorso alla Camera, la leader di Fratelli d'Italia ha dichiarato: "Intendiamo tutelare le infrastrutture strategiche nazionali assicurando la proprietà pubblica delle reti, sulle quali le aziende potranno offrire servizi in regime di libera concorrenza, a partire da quella delle comunicazioni.

La transizione digitale, fortemente sostenuta dal Pnrr, deve accompagnarsi alla sovranità tecnologica, al cloud nazionale e alla cyber-security".

Telecom Italia: slitta a venerdì Cda su MoU per rete unica

Intanto a tenere alta l'attenzione su Telecom Italia sono anche le ultime indicazioni che arrivano dalla stampa.

Quest'ultima segnala che il CdA di Telecom Italia inizialmente atteso per domani è stato posticipato al 28 ottobre, sostanzialmente l’ultima data utile per rispondere alla richiesta di CdP/Ope Fiber di posticipare la deadline per la presentazione della proposta non vincolante a fine novembre e di conseguenza l’offerta vincolante per febbraio 2023.

Il tema più sensibile da risolvere appare la decisione se confermare o no l’esclusiva concessa al consorzio guidato da CDP.

Vivendi sarebbe contraria a confermare l’esclusiva, per avere maggiore spazio negoziale per valutare offerte alternative.

Questa decisione rischierebbe però di depotenziare il negoziato in corso con CDP, secondo quanto segnalato dal Sole 24 Ore.

Telecom Italia: al via iniziative per alzar i prezzi nel consumer

Per quanto riguarda le strategie di business, il responsabile Consumer, Rossini, segnala l’implementazione di una strategia di repricing, grazie all’introduzione di un’offerta per il fisso a maggior valore aggiunto, che prevede una velocità di 10 Gbps e un servizio customer care dedicato a un prezzo di 39,90 euro.

In promozione il prezzo sarà di 34,90 euro per capire quale presa potrà avere questa offerta in termini di volumi.

Inoltre, si ribadisce la volontà di farsi promotrice di una sorta di indicizzazione dei prezzi retail, come chiesto nel wholesale.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che il commento lascia intendere che su questo fronte il gruppo voglia muoversi in un contesto concorrenziale omogeneo.

Entrambe le iniziative vanno verso un tentativo di inversione della dinamica di prezzo che appare opportuna e su cui occorrerà verificare la reazione dei concorrenti e dei clienti.

Sui contenuti, Rossini segnala una buona crescita della customer base, non quantificata, nonostante la rinuncia all’esclusiva con DaZN e una ridefinizione del modello di business per renderlo più sostenibile nel nuovo round per i diritti della Serie A, che sarà però solo nell’estate 2024.

In attesa di novità non cambia la view di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.