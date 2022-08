Anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Telecom Italia che continua a rimanere stretto nella morsa dei ribassisti.

Telecom Italia in ribasso per la quarta seduta di fila

Il titolo, dopo aver ceduto lo 0,75%, oggi cala per la quarta giornata consecutiva, mostrando una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia da subito si è posizionato sotto la parità e continua a viaggiare a ridosso dei minimi intraday.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,2187 euro, con un ribasso del 2,37% e oltre 30 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 94,5 milioni.

Telecom Italia a un passo dai minimi storici

Telecom Italia risente inevitabilmente della negativa intonazione di Piazza Affari, ma è colpito ancor più dalle vendite sulla scia delle ultime indicazioni che arrivano dal fronte politico.

Il titolo si riporta così a poca distanza dai minimi storici che sono stati aggiornati di recente e precisamente il 27 luglio scorso a 0,2015 euro.

In vista delle elezioni del 25 settembre, Giorgia Meloni, leader del partito che i sondaggi indicano come favorito per il prossimo appuntamento elettorale, ha palesato la sua idea sulla rete unica.

Telecom Italia: il piano della Meloni sulla rete unica

Le dichiarazioni della Meloni arrivano dopo che nei giorni scorsi alcuni dirigenti del suo partito avevano parlato di un progetto che prevedeva un'Opa di CDP su Telecom Italia, prima di procedere a una fusione con Open Fiber.

Oggi gli analisti di Equita SIM, in una nota diffusa questa mattina, hanno richiamato l'attenzione sulle parole della leader di Fratelli d'Italia che ieri si è espressa in termini generali, senza entrare molto nello specifico.

Giorgia Meloni ha parlato del tema rete unica sostenendo che è opportuno che la rete sia sotto il controllo dello Stato, visto che l'assetto è strategico e rilevante per la sicurezza nazionale.

La leader di Fratelli d'Italia vede favorevolmente la costituzione della rete unica, non verticalmente integrata, che serve tutti gli operatori retail, precisando però che per la realizzazione del progetto occorrerà essere attenti e prudenti, quindi sarà necessario muoversi con la dovuta cautela su come fare nel merito.

Telecom: per Equita il dossier rete procederà dopo il voto

Secondo gli analisti di Equita SIM, le dichiarazioni i Giorgia Meloni lasciano intendere che anche un eventuale governo di centrodestra post elezioni avrà tra le priorità la realizzazione del dossier rete unica, avendo attenzione alle valutazioni dell'asset.

A detta della SIM milanese non si tratta di posizioni nuove, ma che confermano che il dossier potrà procedere nelle valutazioni una volta terminata la fase di incertezza politica legata alle elezioni del 25 settembre.

In attesa di novità non cambia la view di Equita SIM che mantiene un giudizio improntato alla cautela su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.