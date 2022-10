La seduta odierna vede il ritorno degli acquisti anche su Telecom Italia che ritrova la retta via dopo ben sei giornate consecutive in ribasso.

Telecom Italia risale dopo sei ribassi di fila

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un affondo di quasi tre punti percentuali, il titolo oggi ha avviato gli scambi nuovamente in calo, salvo poi risalire la china e virare in positivo.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,1747 euro con un rialzo dell'1,98% e oltre 74 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 130 milioni.

Telecom valuta indicizzazione contratti retail all'inflazione

Telecom Italia resta sotto i riflettori sulla scia di nuove indicazioni che arrivano da stampa.

Il Sole 24 Ore riporta alcuni commenti da un portavoce di Telecom Italia, non meglio specificato, in merito alle proposte di intervento di AGCOM sulle tariffe wholesale di rete fissa dell'ex monopolista italiano.

La proposta coglie secondo Telecom Italia l’esigenza di riflettere nei prezzi wholesale lo scenario inflazionistico.

Inoltre, il gruppo telefonico definisce indispensabile introdurre anche a livello retail un meccanismo di indicizzazione.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che i prezzi retail non sono regolati, per cui il commento lascia presagire che Telecom Italia intenda muoversi per introdurre un’indicizzazione sui propri contratti e che si aspetti che gli altri operatori seguano questa iniziativa.

Secondo gli analisti si tratterebbe di una notizia positiva per le aziende del settore, anche se occorrerà verificare che effettivamente Telecom Italia introduca il price adjustment e che gli altri concorrenti effettivamente seguano lo stesso approccio, senza impattare quindi sulle dinamiche competitive.

In attesa di novità non cambia la view di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fero il rating "hold" con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.