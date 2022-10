Sulla scia dell'andamento volatile del Ftse Mib, anche Telecom Italia sta vivendo una seduta nel segno dell'incertezza.

Telecom Italia cerca l'allungo dopo il rally

Reduce da ben quattro giornate consecutive in netto rialzo, dopo aver chiuso quella di ieri con un rally di oltre sei punti percentuali, il titolo oggi ha avviato gli scambi in lieve rialzo, per poi scivolare in territorio negativo e attraversare in più di un'occasione la linea della parità.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,1896 euro, con un rialzo dello 0,32% e oltre 93 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 133 milioni.

Telecom Italia: spunti dalla stampa sul tema rete unica

Il titolo sta consolidando dopo la sbornia di ieri, quando la corsa all'acquisto è stata alimentata dai rumor che hanno ventilato l'ipotesi di un potenziale takeover di CVC sull'intero gruppo telefonico italiano.

Continuano a tenere banco le indicazioni di stampa e catalizzare oggi l'attenzione è il Sole 24 Ore.

Sul tema della rete, il quotidiano di Confindustria segnala che la deadline per l’offerta vincolante di CDP dovrebbe essere a febbraio.

Il CdA di Telecom Italia per discutere sull’estensione del memorandum of understanding dovrebbe tenersi mercoledì 26 ottobre.

Uno dei temi da discutere sarà la decisione se confermare l’esclusiva a CdP/Opern Fiber.

Telecom Italia: cautela su piani alternativi a rete unica

Secondo l’articolo, il venir meno dell’esclusiva depotenzierebbe il negoziato in corso, ma lascerebbe alla società la possibilità di valutare offerte alternative potenzialmente più generose.

Sulla credibilità dei piani alternativi, l’articolo appare cauto sulla possibilità di un’offerta diretta di un fondo per il vincolo politico sulla proprietà della rete, e più possibilista su un progetto che veda un’offerta coordinata da CDP insieme ad altri soggetti.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Telecom Italia e mantengono un atteggiamento improntato alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.