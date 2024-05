Ultima seduta della settimana in salita per Telecom Italia che mostra più forza relativa rispetto al Ftse Mib, conquistando una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

Telecom Italia tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto ieri mezzo punto percentuale, risale la china oggi.

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,2272 euro, con un progresso del 2,43% e oltre 150 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 237 milioni.

Telecom: buona partecipazione a offerta scambio sul debito

Ieri Telecom Italia ha comunicato l’esito dell’offerta di scambio sulle obbligazioni in euro.

Per quanto riguarda le obbligazioni in euro, Telecom Italia ha raccolto richieste di scambio per circa 5 miliardi di euro e sono state accettate richieste per 3,7 miliardi di euro.

Telecom Italia, inoltre, ha comunicato di aver raggiunto il valore massimo di accettazione per le obbligazioni in dollari, pari a 2 miliardi di dollari.

La ripartizione tra il debito che passerà in NetCo e debito che rimane in Telecom Italia è molto equilibrata, in quanto gli analisti di Equita SIM calcolano un costo medio del debito in euro del 5% sia per il debito che passa in NetCo che per quello che rimane in Telecom Italia e una duration equivalente.

Alla luce della domanda superiore alle attese registrata sul mercato per le offerte di scambio promosse in relazione all’operazione NetCo, la società telefonica ha quindi comunicato che ha alzato il cap sul massimo debito accettato in offerta da 5 a 5,5 miliardi di euro di valore nominale complessivo, calcolato sulla base del tasso di cambio Euro/Dollaro pari a 1,07145.

Il settlement per le obbligazioni in euro è previsto per l’8 maggio, quello per le obbligazioni in dollari il 21 maggio.

Telecom Italia: il commento e la strategia di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che la comunicazione del primo trimestre è prevista per il 29 maggio, a valle del completamento dell’offerta di scambio.

Non cambia intanto la view degli esperti della SIM milanese che su Telecom Italia ribadiscono la loro strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,37 euro.