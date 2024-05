Telecom ancora su. Dettagli su tempistica analisi Antitrust

Anche l’ultima seduta della settimana prosegue in positivo per Telecom Italia, che si muove quasi in linea con l’indice Ftse Mib.

Telecom Italia in rialzo anche oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, anche oggi si spinge in avanti.

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,2271 euro, con un vantaggio dello 0,89% e oltre 74 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 241 milioni.

Telecom: i prossimi step per l’analisi Antitrust

Il titolo resta sotto la lente sulla scia delle ultime indicazioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 Ore, che fornisce alcuni dettagli della tempistica per l’analisi antitrust in corso.

A metà settimana prossima, intorno al 15 maggio, KKR incontrerà la DG Comp per un aggiornamento sullo stato di avanzamento del deal previsto prima della conclusione della fase 1.

Questa fase dovrebbe terminare entro 25 giorni lavorativi, a fine maggio, salvo necessità di proporre rimedi ai rilievi mossi dall’autorità, con un’estensione dell’iter di altri 10 giorni.

Sempre settimana prossima saranno ascoltati, individualmente, gli operatori che hanno risposto al questionario entro il termine del 30 aprile.

Il focus sarebbe sui contratti di coinvestimenti sull’infrastruttura passiva (cavidotti, fibra spenta).

L’autorità nei giorni scorsi ha inoltre richiesto a terze parti di far pervenire eventuali osservazioni entro la data di ieri.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che il processo dovrebbe chiudersi quindi entro giugno, nel caso rimanga in fase 1. Se invece si passasse in fase 2, il processo si allungherebbe di diversi mesi.

Gli esperti della SIM milanese restano confidenti che il processo possa completarsi in fase 1.

In attesa di novità, gli analisti ribadiscono la raccomandazione “buy” su Telecom Italia, con un prezzo obiettivo a 0,37 euro.