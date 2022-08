Telecom Italia ritrova la retta via dopo il calo di ieri, sostenuto in primis dalla trimestrale di TIM Brazil. A tenere banco sono anche altre due novità.

Tra le blue chip che oggi snobbano il ribasso del Ftse Mib e salgono in controtendenza troviamo anche Telecom Italia, che occupa la seconda posizione nel paniere di riferimento.

Telecom Italia risale dopo il calo di ieri e batte il Ftse Mib

Il titolo ieri ha avviato la settimana con un calo di quasi un punto e mezzo percentuale, tirando il fiato dopo tre giornate consecutive in salita.

Quest'oggi Telecom Italia ha mostrato qualche titubanza nelle battute iniziali, per poi imboccare la via dei guadagni e presentarsi ora a 0,2159 euro, con un progresso dell'1,17% e oltre 26 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media gli ultimi 30 giorni pari a circa 93 milioni.

Telecom Italia: focus sulla trimestrale di TIM Brazil

Il titolo guadagna terreno in primis sulla scia dei conti i TIM Brazil che ha diffuso risultati superiori alle attese.

Nel terzo trimestre, la controllata dell'ex monopolista italiano ha riportato ricavi in rialzo del 21,8% a 5,368 miliardi di reais, mentre l'utile netto è calato del 54,1% a 313 milioni.

L'Ebit adjusted è cresciuto del 18,3% a 2,486 miliardi di reais, mentre le spese per investimenti sono state pari a 1,05 miliardi e il debito netto incluso leases, è pari a 15,889 miliardi di reais.

Quest'ultimo dato è migliore delle attese di Equita SIM che puntava ad una rilevazione pari a 19 miliardi di reais.

Telecom Italia: Equita SIM commenta la trimestrale di TIM Brazil

In generale i conti di TIM Brazil sono stati superiori alle aspettative della SIM milanese, i cui analisti evidenziano che il primo trimestre post integrazione di OI sembra quindi segnalare un ottimo contributo, sia in termini di ricavi ed EBITDA, che in termini di impatto complessivo inclusivo dei leases dal deal.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom Italia: la view di Bestinver e di Bca Akros

Ottimisti i colleghi di Bestinver che sul titolo hanno una raccomandazione "buy", con un target a 0,65-0,75 euro.

Entrambe le indicazioni sono reiterate dopo i conti di TIM Brazil che hanno mostrato una forte crescita, in un mercato che ora dovrebbe risentire meno della competizione tra i vari player.

Bullish anche la view di Banca Akros che ha definito forti e superiori alle attese i numeri di TIM Brazil.

Gli analisti parlano di un impatto positivo sul gruppo Telecom Italia, ribadendo la raccomandazione "accumulate", con un fair value a 0,4 euro.

Telecom: avverate condizioni sospensive per cessione 30,2% ad Ardian

Intanto, il titolo resta sotto la lente dopo che il gruppo ha comunicato che si sono avverate le condizioni sospensive al closing per la cessione del 90% di Daphne 3 ad Ardian.

Fra queste le più importanti sono l’esercizio del Golden Power da parte del Governo e lo scioglimento del patto parasociale con Vantage Tower.

Secondo il Sole 24 Ore, il closing potrebbe arrivare già questa settimana e quindi Ardian salire al 90% di Daphne3 che controlla il 30,2% di Inwit.

L’operazione non comporterà nessuna OPA obbligatoria sul mercato. Da quanto era emerso dagli accordi di cessione TIM-Ardian, Daphne ridurrà la propria quota in Inwit sotto il 30% per evitare l’OPA obbligatoria.

Al closing seguiranno le dimissioni dei 5 membri del cda di Inwit nominati da Telecom e sarà convocata una nuova assemblea che dovrà definire il nuovo board.

Secondo il Sole 24 Ore non sarà l’attuale CEO Ferigo, che tornerebbe in Telecom, a guidare la nuova Inwit, perché il ruolo di AD spetterebbe a Vodafone, mentre Ardian nominerebbe il Presidente.

Telecom: slittano tempi previsti da MoU per la rete

Cattive notizie invece arrivano dalla stampa: il Messaggero riferisce che nel CdA di CDP previsto per oggi non dovrebbe essere presa nessuna delibera in merito all’offerta non vincolante per NetCo, con un allungamento dei tempi su cui sta influendo la crisi di Governo.

A riprova di questa ipotesi, il Messaggero riferisce anche che non sono previsti altri CdA da parte di Open Fiber, che formalmente sarà il soggetto che presenterà l’offerta per NetCo, dopo quello del 26 luglio scorso.

Secondo lo stesso articolo, CDP Equity potrebbe muoversi sulla rete per la fine del mese, presentando un’offerta non vincolante comunque ben inferiore ai 31-34 miliardi di euro ipotizzati da Vivendi.

Agli analisti di Equita SIM sembra ragionevole l’ipotesi che la crisi politica possa allungare i tempi originariamente previsti, in attesa di un chiarimento del quadro politico.

Il progetto ha però avuto un supporto politico trasversale, per cui gli esperti pensano che sarà tra le priorità del nuovo Governo che si insedierà a valle delle elezioni.

Telecom Italia: rumor sui cambi manageriali

Per quanto riguarda i ricambi manageriali, la stampa ribadisce l’imminente ufficializzazione dell’uscita di Siragusa e il Sole24ore ipotizza come possibili sostituti Giovanni Ferigo, attuale CEO di Inwit ma in uscita a valle dell’imminente closing della cessione della quota di Daphne3 ad Ardian, Elisabetta Romano, CEO di Sparkle, o Carlo Filangieri, CEO di FiberCop.