Tra le poche blue chip che si sono mosse in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Telecom Italia.

Telecom Italia chiude ancora in rosso

Il titolo, dopo aver ceduto ieri un frazionale 0,13%, anche oggi ha perso terreno, fermandosi a 0,2242 euro, con un ribasso dello 0,75% e oltre 127 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 241 milioni.

Telecom Italia non ha trovato alcun sostegno nei risultati del primo trimestre diffusi da TIM Brasil la scorsa notte.

Telecom Italia: la trimestrale di TIM Brazil

La controllata carioca ha archiviato il periodo in esame con vendite in rialzo del 7,3% a 6,096 milioni di real brasiliani, mentre l’utile netto è salito del 19% a 519 milioni di real brasiliani.

I ricavi da servizi sono cresciuti del 7,3% a 5,909 milioni di real brasiliani, mentre i ricavi da servizi mobili sono saliti del 7,4%.

Le spese per investimenti hanno evidenziato un rialzo del 5% a 1,355 miliardi, mentre l’indebitamento finanziario netto è salito a 790 milioni dai 378 milioni di fine dicembre, per effetto del circolante.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM hanno definito i conti di Tim Brazil simili alle loro attese e al consensus a livello di vendite/ebitda e maggiori delle stime e della guidance a livello di Ebitda after lease.

Secondo gli esperti, i risultati evidenziano un trend di ricavi coerente con la guidance dell’intero anno e una performance nel primo trimestre superiore alla guidance in termini di EBITDA ed in particolare EBITDA after lease.

Nel complesso, agli analisti sembrano quindi numeri che portano maggiore visibilità alle guidance 2024 della divisione.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Telecom Italia ribadisce la sua view bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,37 euro.