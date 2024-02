Telecom pronta a dare i numeri. Cosa aspettarsi?

La seduta odierna prosegue senza infamia e senza lode per Telecom Italia che fatica a imboccare una precisa direzione di marcia.

Telecom Italia poco mosso dopo il calo di ieri

Il titolo ieri ha ceduto oltre un punto e mezzo percentuale dopo due sessioni consecutive in rialzo e oggi non ha le idee chiare sul da farsi.

A dispetto dell’andamento positivo del Ftse Mib, Telecom Italia oscilla intorno alla parità e negli ultimi minuti si presenta a 0,2697 euro, con un frazionale calo dello 0,04% e oltre 26,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 140 milioni.

Telecom Italia finisce sotto la lente del mercato nel giorno in cui saranno diffusi i conti del quarto trimestre e dell’intero 2023, con conference call in agenda per domani.

Telecom Italia: oggi i conti. Le attese di Equita sul 4° trimestre

Da notare che i risultati saranno basati sull’attuale perimetro, inclusa NetCo, mentre nel Capital Markets Day del 7 marzo saranno presentati i numeri pro-forma 2023 e le guidance ex-NetCo.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano che siano centrati tutti i target forniti al mercato per l’anno in corso.

In particolare, per il quarto trimestre del 2023, gli esperti confermano l’attesa di ricavi in crescita dell’1,8% a livello di gruppo, di cui domestico -0,5% e Brasile +8,4%.

Quanto ai ricavi da servizi, la SIM milanese si aspetta domestico +0.2% (con fisso +0,8% da 0,4% nel terzo trimestre e mobile -2,3% da -2,6% dei tre mesi precedenti) e Brasile +8,2%.

A livello di EBITDA adjusted after lease, le attese sono per una crescita del 7,1% a 1,311 miliardi di euro, con un domestico simile al terzo trimestre e Brasile +14% a 454 milioni.

Rispetto alla precedente stima, gli analisti di Equita SIM hanno alzato leggermente l’attesa sul quarto trimestre 2023 domestico da +0,9% a +3,5%), alla luce degli elementi di supporto, quali impatti del repricing della base clienti, minori costi del lavoro e dell’energia e fine degli impatti contabili relativi alle attivazioni.

Gli esperti confermano l’attesa di CAPEX in crescita del 2,7% a 1,348 miliardi di euro, con domestico +4% e Brasile -4%.

Equita SIM migliora la stima della posizione finanziaria netta after lease per fine anno a -20,4 miliardi di euro da -20,7 miliardi indicati in un primo momento, per riflettere l’incasso degli anticipi per le gare PNRR e un sostanziale pieno recupero stagionale del circolante nel quarto trimestre.

Telecom: Equita SIM rivede le stime

Per il 2023, la revisione di EBITDA domestico è dello 0,6% a 3,692 miliardi di euro, in rialzo dello 0,8% anno su anno.

Le stime di Equita SIM riflettono per il 2023 a livello di gruppo ricavi da servizi +3,2%, EBITDA +5,4% e CAPEX a 3,993 miliardi di euro.

A livello domestico, le stime degli analisti per l’anno riflettono ricavi da servizi -0,9%, EBITDA +1.2% e CAPEX a 3,158 miliardi di euro.

Per il Brasile, in valuta locale, le stime riflettono ricavi da servizi +10,5%, EBITDA adjusted a +13,9% e CAPEX/Sales 19%.

Telecom Italia: analisti bullish

Secondo gli analisti di Equita SIM, il raggiungimento dei target di piano del 2023 rappresenta un elemento di supporto per il titolo e migliora la visibilità sulle dinamiche di consolidamento della traiettoria di crescita per il 2024-2025.

In attesa dei dati ufficiali di Telecom Italia, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.