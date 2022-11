L'andamento leggermente positivo del Ftse Mib, che cerca di mantenersi sopra la parità, non è di alcun aiuto per Telecom Italia che anche oggi è colpito dalle vendite, scivolando in fondo al Ftse Mib.

Telecom Italia ancora giù dopo il calo di ieri

Già ieri il titolo aveva perso terreno, cedendo oltre due punti percentuali, complici alcune prese di profitto dopo ben sei sessioni consecutive in rialzo.

Le vendite continuano ad avere la meglio oggi, tanto che Telecom Italia arretra del 2,23% a 0,2325 euro, con oltre 81 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 150 milioni.

Telecom Italia continua a soffrire nel giorno in cui saranno diffusi i conti del terzo trimestre, in arrivo dopo la chiusura di Piazza Affari.

Telecom Italia: le stime del consenso sui conti del 3° trimestre

Il consenso prevede ricavi in frazionale rialzo dello 0,2% a 3,94 miliardi di euro, mentre l'Ebitda organico dovrebbe scendere dell'8,6% a 1,55 miliardi e il capex organico ridursi da 936 a 900 milioni di euro.

Infine, per l'indebitamento finanziario netto adjusted, le stime parlano di un dato pari a 25,52 miliardi di euro.

La preview di Equita SIM

Quasi allineata al consenso la previsione di Equita SIM che per il terzo trimestre di Telecom Italia si aspetta ricavi in rialzo del 3,4% a 3,927 miliardi di euro, a fronte di un Ebitda adjusted di 1,539 miliardi, mentre i capex sono stimati in calo del 2% a 893 milioni di euro.

Diversa dal consensus la previsione sulla posizione finanziaria netta che secondo gli analisti dovrebbe mostrare un debito after lease di 20,32 miliardi di euro, in peggioramento di oltre 1 miliardo di euro, per via dei cash-out straordinari.

In attesa dei dati ufficiali del gruppo, la SIM milanese mantiene una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Banca Akros è bullish, ma non si aspetta sorprese dai conti

Bullish invece la view di Banca Akros che nelle scorse settimane ha cambiato strategia sul titolo, passando da "accumulate" a "buy", con un target price confermato a 0,4 euro.

Gli analisti non hanno grandi aspettative sui risultati del terzo trimestre di Telecom Italia, ritenendo che non dovrebbero riservare particolari sorprese.

Gli esperti però sono altresì convinti che a guidare l'andamento del titolo nel breve non saranno i dati del trimestre, ma altri fattori riguardando il futuro dell'ex monopolista, a partire dal destino della rete unica di cui ormai si parla davvero da lungo tempo.