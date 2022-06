A Piazza Affari la seduta prosegue in buon rialzo per Telecom Italia che guadagna terreno per la seconda seduta di fila.

Telecom Italia sale ancora, tra i migliori del Ftse Mib oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di oltre un punto e mezzo percentuale ieri, catalizza nuovi acquisti oggi, mostrando più forza del Ftse Mib.

Telecom Italia negli ultimi minuti si presenta a 0,2597 euro, con un progresso dell'1,92% e oltre 45 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 132 milioni,

Il titolo si piazza tra le migliori blue chip di oggi, sulla scia di alcuni rumor che contribuiscono a mantenere alta l'attenzione del mercato.

Telecom: Vivendi vede valore rete fissa a 31 mld di euro

Ieri Reuters ha riportato l’indiscrezione secondo cui fonti vicine a Vivendi avrebbero indicato il valore della rete fissa di Telecom Italia a 31 miliardi di euro, inclusivi di 10-11 miliardi di euro di debito.

Il livello di debito indicato sembra ragionevole agli analisti di Equita SIM, in proporzione all’EBITDA generato dall’asset, ossia 2,2 miliardi di euro nel 2021 su base after lease e 2,1 miliardi nelle stime 2022 degli esperti.

Il debito indicato appare inoltre ragionevole tenendo conto del progetto di aggregazione con Open Fiber che aumenterebbe il leverage del gruppo intorno a 6 volte.

Telecom: Equita SIM commenta le indiscrezioni

Ad Equita SIM sembra invece eccessivo il valore complessivo dell’enterprise value, pari a un multiplo di circa 15 volte il rapporto enterprise value/EBITDA 2022, o 14 volte ipotizzando che parte dell’enterprise value derivi dal riconoscimento di parte delle sinergie attivabili dalla fusione con Open Fiber, che articoli di stampa indicano complessivamente in 3,5-4 miliardi di euro.

Secondo la SIM milanese si tratta di un valore difficilmente giustificabile visto il profilo di EBITDA che gli analisti si aspettano per queste attività, in moderata flessione a causa della pressione competitiva di Open Fiber sui ricavi di rete.

Equita SIM fa sapere che la sua valutazione della rete è di circa 21 miliardi di euro, con un multiplo implicito quindi di circa 10 volte l'enterprise value/EBITDA 2022.

Agli analisti la posizione di Vivendi sembra in parte negoziale, anche se una distanza così significativa dai valori circolati in questi mesi pare costituire un elemento di ostacolo al negoziato.

In attesa di novità la SIM milanese mantiene una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom: per Bca Akros può anche saltare la vendita della rete

Non molto diverso il commento di Banca Akros che esprime scetticismo in merito al valore di 31 miliardi di euro attribuito da Vivendi alla rete fissa di Telecom Italia.

Gli analisti temono che tale posizione, se non solo una tattica negoziale, possa far deragliare la vendita dell'asset in presenza di un solo acquirente credibile.

Un'altra opzione sarebbe, comunque, una scissione dell'azienda, che lascerebbe il prezzo al mercato.

Non cambia intanto la strategia di Banca Akros che su Telecom Italia ribadisce la raccomandazione "accumulate", con un target price a 0,4 euro.