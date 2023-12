Telecom frena, ma consolidamento settore è positivo

Ignorando l’andamento positivo del Ftse Mib, la seduta odierna prosegue in calo per Telecom Italia che, tira il fiato dopo tre giornate consecutive in salita.

Telecom Italia storna dopo rally

Il titolo ieri è stato il migliore nel paniere di riferimento, con un rally del 4,5% e oggi presta il fianco alle prese di profitto, occupando la penultima posizione sul Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Telecom Italia viene fotografato a 0,2792 euro, con un calo dello 0,61% e oltre 114 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 170 milioni.

Iliad presenta offerta non vincolante a Vodafone

Il titolo resta sotto la lente dopo che ieri Iliad ha comunicato di aver presentato al board di Vodafone una proposta non vincolante di combinazione delle attività italiane.

L’operazione valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro, pari a un multiplo sulle stime di consensus dell’anno fiscale che chiude a marzo 2024 di 7,8 volte l’enterprise value/EBITDA after lease.

Iliad Italia viene valutata per il concambio 4,45 miliardi di euro, un multiplo implicito di circa 16 volte l’enterprise value/EBITDA after lease, anche se chiaramente la metrica è meno significativa per Iliad Italia che ha una redditività più contenuta ma in forte crescita e che gli analisti stimano abbia investito in Italia oltre 3,5 miliardi di euro a oggi incluse le frequenze.

L’operazione prevede che Vodafone riceva 6,5 miliardi di euro cash, strutturi un prestito soci di 2 miliardi conceda una opzione call a Iliad che potrà essere esercitata per un 10% all’anno a un prezzo uguale a quanto definito al closing.

L’entità che nascerebbe dalla fusione avrà una quota di mercato del 37% come linee mobili, contro il 23% di TIM e Wind, ricavi di 5,8 miliardi di euro e un ebitda di 1,6 miliardi pre-sinergie.

Le sinergie previste sono 600 milioni di euro annui a regime tra opex e CAPEX, mentre post sinergie, la nuova entità sarebbe valutata circa 7,4 volte l’enterprise value/EBITDA after lease.

Equita SIM spiega che per Vodafone l’operazione si configurerebbe nella sostanza come una uscita progressiva dall’Italia, con un cash in iniziale importante e il resto distribuito nel tempo, ipotizzando l’esercizio della call da parte di Iliad e l’incasso dello shareholder loan a termine.

Vodafone: rischi e opportunità da offerta Iliad

In quest’ottica, la valutazione relativa di Iliad Italia ha poco rilievo per Vodafone.

L’operazione presenta per Vodafone rischi relativi ad approvazione delle autorità antitrust, al rischio controparte sull’ammontare non incassato a pronti, al rischio di valorizzazione del 50% residuo in caso di mancato esercizio della call da parte di Iliad.

A fronte di questi rischi, il deal offre un’elevata componente cash iniziale, un multiplo decisamente interessante, superiore a quello proposto a febbraio 2022 dalla stessa Iliad e al multiplo negoziato da Vodafone in Spagna.

È probabile che Vodafone abbia aperte trattative anche con Swisscom per valutare un’operazione di cessione/aggregazione con Fastweb.

Questa operazione, secondo Equita SIM avrebbe minori rischi antitrust e porterebbe a un ribilanciamento della combined tra fisso/mobile e tra consumer/corporate, per cui non è scontato l’esito del percorso di valorizzazione avviato da Vodafone.

Telecom: i riflessi dal potenziale deal Iliad-Vodafone

Secondo gli analisti della SIM milanese, il consolidamento del mercato è un elemento positivo, in quanto può portare a una maggiore disciplina sui prezzi e a una maggiore capacità di sostenere gli investimenti, grazie alle sinergie.

Se Vodafone procederà a una combinazione con Fastweb, gli analisti si aspettano che Iliad possa proporsi per una combinazione con TIM, in particolare per la divisione

consumer.

Gli esperti valutano l’intera TIM Domestic circa 9 miliardi di euro di enterprise value, un valore inferiore a Vodafone Italia, pur avendo TIM una quota di mercato molto superiore nel fisso e comparabile nel mobile.

Applicando le metriche di enterprise value/EBITDA after lease proposte da Iliad per Vodafone Italia, la somma delle parti di Equita SIM, che oggi attribuisce a TIM Consumer un multiplo molto compresso di 3,9 volte l’enterprise value/EBITDA after lease e alla TIM Domestica un multiplo complessivo di 5,5 volte, porterebbe sopra 0,5 euro di valore.

Da notare però che oggi TIM ha una minore conversione di EBITDA in cassa. Se Vodafone accettasse l’offerta di Iliad, si ridurrebbe l’appeal speculativo per TIM domestica, ma il mercato avrebbe un significativo consolidamento.

In attesa di novità, Equita SIM ribadisce la sua view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.