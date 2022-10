L'ultima seduta della settimana viene vissuta in maneira speculare a quella della vigilia da Telecom Italia.

Telecom Italia torna indietro dopo il rimbalzo della vigilia

Il titolo, dopo aver guadagnato circa un punto e mezzo percentuale ieri, si è posizionato da subito lungo la via delle vendite oggi.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,1967 euro, con un calo dell'1,35% e oltre 42 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 135 milioni.

Telecom Italia: focus sul Cda odierno. Di cosa si parlerà?

Telecom Italia mostra più debolezza relativa del Ftse Mib oggi, nel giorno in cui si riunisce il Cda della società per decidere se accogliere la richiesta di CDP/Oper Fiber di estendere la scadenza del memorandum of understanding sulla rete unica.

In base a quanto riportato dal Sole 24 Ore, il CdA sarebbe orientato ad estendere i termini del MoU, prevedendo una deadline per l’offerta non vincolante al 30 novembre, ma a non rinnovare l’esclusiva.

Telecom Italia non rinnoverà esclusiva a CDP/Open Fiber?

In questo scenario, il Board d Telecom Italia potrà valutare anche offerte alternative o piani diversi dall’attuale, quali ad esempio la cessione di una minoranza.

L’obiettivo del CdA, secondo il Sole 24 Ore, sarebbe quello di stimolare le negoziazioni con CDP, sia in termini di prezzo che di tempistica.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

Se queste ipotesi saranno confermate, gl analisti di Equita SIM non vedono la decisione del CdA come un ostacolo all’operazione con CDP/Open Fiber che, come peraltro sottolineato più volte anche dalla società, resta secondo gli esperti quella che può offrire la migliore valutazione dell’asset e la soluzione strategica più chiara per il gruppo.

Confermata la view cauta su Telecom Italia che secondo Equita SIM merita una raccomandazione "hold" con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.