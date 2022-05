Telecom Italia ritrova la retta via dopo tre sessioni in netto calo, con il focus sulle ultime indicazioni di stampa. Gli analisti rivedono stime e target.

Cosa bolle in pentola?, PUBBLICATO: 2 ore fa

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue all'insegna del riscatto per Telecom Italia che dopo tre sessioni consecutive in calo è riuscito a ritrovare la via dei guadagni.

Telecom Italia in buon recupero dopo 3 cali di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con una flessione di circa due punti e mezzo percentuali, oggi sta risalendo la china, riuscendo a fare meglio del Ftse Mib.

Telecom Italia si presenta negli ultimi minuti a 0,2615 euro, con un rialzo del 2,87% e oltre 40 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 193 milioni.

Telecom Italia: giovedì Cda FiberCop su possibile accordo TIM-OF

Il titolo beneficia del recupero messo a segno dal Ftse Mib, rispetto al quale riesce a mostrare più forza.

Telecom Italia resta sotto la lente sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa.

Secondo Radiocor, giovedì prossimo dovrebbe tenersi un nuovo CdA di FiberCop in cui potrebbe essere siglato l’accordo commerciale con Open Fiber per le aree bianche.

Equita SIM evidenzia che un altro tema su cui sono attese novità a breve è poi quello relativo all’accordo strategico tra Telecom Italia e CDP per l’integrazione della rete fissa di TIM con Open Fiber.

Telecom Italia: la posizione di KKR sulla rete unica

Gli analisti di Equita SIM pensano che questo secondo tema sia di rilevanza ben più significativa rispetto al primo accordo.

E proprio in merito al progresso della rete unica, il fondo KKR ha espresso riserve, tanto che sta chiedendo garanzie sui ritorni economici di qualsiasi operazione sulla rete prima di dare il suo appoggio.

Una posizione quella di KKR che di fatto rende più complicati i negoziati, ricordando che il fondo statunitense, in quanto proprietario del 37,5% di Fibercop, società che possiede l'ultimo miglio della rete di TIM, ha il potere di veto su qualsiasi accordo che non aumenti il valore dell'ex monopolista.

Telecom Italia: Equita SIM rivede le stime dopo la trimestrale

Da ricordare intanto che proprio ieri gli analisti di Equita SIM hanno pubblicato una nota di aggiornamento dopo i risultati del primo trimestre diffusi la scorsa settimana da Telecom Italia.

Gli esperti hanno affinato ulteriormente le stime e hanno fatto modifiche limitate alle proiezioni domestiche, data la sopresa limitata, circa l'1%, sui numeri del primo trimestre di quest'anno e in attesa di una più ampia revisione del modello che sarà possibile con i dettagli del capital markets day.

La SIM milanese ha apportato revisioni più significative su TIM Brazil per recepire le recenti comunicazioni al mercato, aumentando gli impatti del contributo di OI fin dal 2022, ma con impatto più modesti sul 2023 e leggermente più cauti sul 2024.

Gli analisti hanno anche incluso nella posizione finanziaria netta l’impatto dei leases legati al deal OI e la maggiore distribuzione di capitale da parte di TIM Brazil.

A livello consolidato, gli esperti hanno alzato gli oneri finanziari come impatto dei maggiori leases e del forex.

Telecom Italia: Equita taglia target price

Nel complesso, Equita SIM ha incrementato dell'1,7% le stime di Ebitda adjusted nel 2022-2023, con un taglio dello 0,4% nel 2024.

Come valutazione, è stata incorporata la risalita dei tassi nella somma delle parti e così gli analisti hanno ridotto i multipli target di un 5% circa, portando il prezzo obiettivo di Telecom Italia a 0,39 euro per le azioni ordinarie e a 0,43 euro per quelle di risparmio, con una raccomandazione "hold" invariata.