Un finale di settimana tutto in salita per Tenaris che, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di oltre il 10%, ha continuato a spingersi in avanti oggi.

Tenaris estende il rally della vigilia

A fine giornata il titolo si è fermato a 12,68 euro, con un rialzo del 3,68% e circa 4,7 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,15 milioni.

Tenaris ha beneficiato anche oggi della buona intonazione del Ftse Mib, ma anche dello spunto positivo del petrolio che, dopo il rally di oltre il 4% messo a segno ieri, continua a salire oggi, presentandosi in area 104,5 dollari, con un progresso dell'1,74%.

Tenaris: accordo per l'acquisizione di Benteler Steel & Tube

A dare una marcia in più al titolo sono state anche le ultime novità arrivate dal fronte societario.

Tenaris ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% delle azioni di Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation per un prezzo complessivo di 460 milioni di dollari, senza liquidità e senza debiti.

L’acquisizione comprenderà 52 milioni di dollari di capitale circolante.

La transazione è soggetta alle approvazioni normative, tra cui l’approvazione delle autorità antitrust USA, il consenso del Louisiana Economic Development e di altri enti locali e altre condizioni consuete, mentre il closing è previsto per il quarto trimestre di quest'anno.

Chi è Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation?

Benteler Steel & Tube Manufacturing è un produttore USA di tubi in acciaio seamless, con una capacità annua di laminazione di tubi fino a 400mila tonnellate presso il suo stabilimento di Shreveport, in Louisiana. L’acquisizione amplia ulteriormente la gamma di produzione e la presenza locale di Tenaris nel mercato statunitense e migliora il servizio Rig Direct.

Tenaris: il commento di Equita SIM

In via preliminare, portando l’impianto a regime e con marginalità vicine a quelle di Tenaris, gli analisti di Equita SIM stimano un impatto positivo a livello di EPS a una singola cifra nel medio-termine.

Nessuna modifica intanto alla strategia suggerita per il titolo che secondo gli analisti merita una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 16 euro.

Tenaris: la view di Mediobanca Securities

Bullish invece la strategia di Mediobanca Securities che oggi hanno reiterato il rating "outperform", con un target price a 18,5 euro.

Secondo gli analisti, l'acquisizione del 100% dlle azioni di Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation rappresenta una significativa aggiunta alla capacità di Tenaris negli Stati Uniti, dove la fornitura di Octg al momento fa fatica a far fronte alla forte domanda che viene dallo shale Usa.

Inoltre, l'acquisizione conferisce alla società la capacità di espandere la produzione in modo relativamente veloce e di cogliere il favorevole contesto dei prezzi.

Tenaris al vaglio di Intesa Sanpaolo

A scommettere su Tenaris sono anche gli analisti di Intesa Sanpaolo che oggi hanno rinnovato l'invito ad aggiungerlo in portafoglio, con un fair value a 17,3 euro.

Gli esperti fanno sapere che, sulla base dei nostri calcoli, l'acquisizione aumenterebbe l'effettiva capacità produttiva di Tenaris nei tubi seamless dell'8,5% e potrebbe generare ulteriori ricavi per oltre 800 milioni di dollari, pari al 7,9% del dato atteso nel 2022, vendendo l'intera capacità produttiva.