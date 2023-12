Tenaris in rialzo: focus sull’acquisizione in Canada

Nuova seduta in rialzo per Tenaris, che vive anche quest’ultima giornata della settimana in positivo.

Tenaris tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un progresso di quasi tre punti percentuali, si spinge in avanti anche oggi, mostrando più forza del Ftse Mib.

Negli ultimi minuti, il titolo viene fotografato a 16,015 euro, con un rialzo dell’1,65% e circa 1,9 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,6 milioni.

Tenaris sale sostenuto dal rialzo del petrolio

Tenaris occupa una delle prime posizioni nel paniere del Ftse Mib, sostenuto anche dal rialzo del petrolio che, dopo la chiusura in calo di ieri, risale la china, presentandosi ora a 76,75 dollari, con un vantaggio dell’1,05%.

Tenaris completa acquisizione del business cloating di Mattr

Il titolo intanto guadagna terreno dopo che Tenaris ha completato l'acquisizione dalla società canadese Mattr dell'unità di business di coating (rivestimento di tubi) per 182,6 milioni di dollari, comprensivi del capitale circolante stimato e di 16,9 milioni di liquidità. L’accordo vincolante era stato annunciato lo scorso agosto 2023.

L’attività acquisita comprende 9 stabilimenti situati in Canada, Messico, Norvegia, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.

L’attività include anche strutture di ricerca e sviluppo a Toronto e in Norvegia, nonché un ampio portafoglio di proprietà intellettuale/prodotti.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’operazione abbia senso da un punto di vista industriale, con spazio sia per sinergie di costo che di ricavi, poiché il business potrà rappresentare un servizio aggiuntivo per i clienti, rafforzando il posizionamento nei business offshore e oil sands in Canada.

La divisione Pipeline and Pipe services di Mattr aveva chiuso il primo semestre del 2023 con un fatturato di circa 300 milioni di dollari, in rialzo del 69% anno su anno, e un EBITDA adjusted di 32 milioni, contro il rosso di 7,7 milioni della prima metà del 2022.

Le vendite in Nord America rappresentano il 22% del fatturato, in America Latina il 34%, nell’area EMEA il 14% e nell’area Asia-Pacifico il 29%.

Va sottolineato che il perimetro acquisito non comprende il 100% della divisione:sono esclusi Italia, Malesia, Regno Unito e Brasile.

Gli analisti di Equita SIM stimano che i multipli pagati, basati su valutazioni di metà ciclo, si aggirino intorno a 0,5 volte il multiplo enterprise value/Sales e circa 3 volte quello Enterprise value/EBITDA, con un impatto positivo a livello di EPS a una singola cifra bassa.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Tenaris ribadisce la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 17,4 euro.