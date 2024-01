Tenaris fiacco. Le strategie di vari analisti sul titolo

Tenaris non riesce a sintonizzarsi con il rialzo del Ftse Mib: ecco i giudizi di alcune banche d’affari.

Incurante dell’intonazione positiva mostrata dal Ftse Mib, la seduta odierna prosegue in calo per Tenaris, che si sintonizza con la negativa impostazione del settore oil.

Tenaris in calo sul Ftse Mib

Il titolo ieri ha terminato gli scambi in frazionale rialzo dello 0,07% dopo due sessioni consecutive in calo e oggi ha ripreso la via delle vendite.

Mentre scriviamo, Tenaris viene fotografato a 14,45 euro, con una flessione dello 0,31% e oltre 1,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media dergli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

Tenaris non segue il Ftse Mib né il petrolio

Al pari degli altri protagonisti del settore petrolifero, Tenaris non riesce a sfruttare il segnale rialzista del Ftse Mib e non beneficia neanche dell’ascesa dell’oro nero che negli ultimi minuti si presenta a 73,05 dollari, con un progresso dello 0,69%.

Intanto Tenaris in queste ultime sedute è finito sotto la lente di alcuni analisti che si sono espressi in modo diverso sul titolo.

Tenaris: Bca Akros lo vede a 22 euro

Banca Akros, ad esempio, ha ribadito la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 22 euro, valore che implica un potenziale di upside molto interessante, nell’ordine di circa il 52% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti hanno reiterato la loro view positiva su Tenaris, dopo che il gruppo ha completato la prima tranche del piano di buy-back.

Tenaris: la cautela di Bank of America

Differente la view dei colleghi di Bank of Ameirca, che si affidano alla cautela, tanto che sul titolo hanno un rating “neutral”, con un target price a 18 euro.

Gli analisti, malgrado il piano di riacquisto di azione proprie da 1,2 miliardi di dollari, vedono una sovraperformance contenuta per Tenaris, in assenza di una ufficiale politica del dividendo.

Anche in virtù di ciò, gli analisti si posizionano al di sotto delle stime del consenso sulla cedola del gruppo con riferimento all’anno in corso e al prossimo.

Da evidenziare che Bank of America si aspetta una frenata nel settore Octg in cui Tenaris è attivo.

Se da una parte entro fine 2024 la domanda dovrebbe superare dell’1% i livelli pre-Covid, dall’altra gli analisti fanno notare che gli Stati Uniti sono l’unico mercato in cui il settore dei tubi ha ancora un peso di rilievo.

Bank of America, però, stima che proprio il mercato statunitense dovrebbe rallentare del 3% su base annua entro la fine del 2024.

Tenaris: la view di Jefferies

La cautela predicata da Bank of America è condivisa anche da Jefferies, che a inizio gennaio ha riservato una bocciatura a Tenaris.

Il broker ha modificato la sua strategia da “buy” a “neutral”, con un fair value a 18 euro, più alto comunque dei prezzi correnti del titolo.

Gli analisti fanno notare che nella seconda metà del 2023 Tenaris ha messo a segno un rialzo di circa il 20%.

L’idea è che la valutazione del titolo resti interessante, considerando lo sconto a cui tratta rispetto ai competitors in termini di multiplo enterprise value/Ebitda 2024, ma secondo gli esperti non ci sono catalizzatori nel breve termine, tali da giustificare un re-rating di Tenaris.