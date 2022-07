Una seduta estremamente brillante per Tenaris che dopo due giornate consecutive in netto calo ha ritrovato la via dei guadagni, sfoggiando un poderoso rally.

Tenaris sfoggia un poderoso rally

Il titolo ieri ha ceduto circa tre punti percentuali, mentre martedì ha lasciato sul parterre oltre l'8%, con una perdita di oltre l'11% in due sessioni.

Quest'oggi Tenaris risale la china con grande vivacità, mettendo a segno la seconda migliore performance nel settore oil e nell'intero paniere delle blue chip.

Negli ultimi minuti Tenaris passa di mano a 12,21 euro, con un rally del 9,95% e oltre 4 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,1 milioni.

Tenaris spicca il volo con corsa Ftse Mib e petrolio

Tenaris brilla da una parte grazie al rally del Ftse Mib e dall'altra sulla scia della corsa del petrolio.

Dopo aver ceduto oltre 15 dollari del suo valore in tre sedute, l'oro nero oggi risale la china e si presenta a 103,55 dollari, con un rally del 5,13%.

Tenaris promosso da Jefferies. Può salire fino a 20 euro

Tenaris beneficia quest'oggi anche della promozione di Jefferies, i cui analisti hanno migliorato il rating da "hold" a "buy", con un prezzo obiettivo a 20 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 64% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Nell'ambito di una nota dedicata al comparto, il broker ha fatto sapere di attendersi una prosecuzione della ripresa della domanda di tubi Octg, vista in crescita del 28% per quest'anno e del 23% per il prossimo.

Il recupero del segmenti dei tubi Octg si materializzerà soprattutto negli Stati Uniti, segnalando che il prossimo anno il free cash flow toccherà livelli record da almeno 15 anni.

Nel caso specifico di Tenaris, gli analisti di Jefferies si aspettano per il prossimo anno un Ebitda superiore del 15% al consensus, evidenziando che l'energia resta il mercato finale più forte per l'acciaio.