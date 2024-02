Tenaris tonico sul Ftse Mib grazie alla spinta di Vallourec

Quest’ultima seduta della settimana prosegue in buon rialzo per Tenaris che guadagna terreno per la terza giornata di fila.

Tenaris sale per la terza seduta consecutiva

Il titolo, dopo essersi lasciato alle spalle la sessione di ieri con un progresso di poco meno di mezzo punto percentuale, quest’oggi mostra decisamente maggiore slancio.

Mentre scriviamo, Tenaris viene fotografato a 15,085 euro, con un progresso del 2,13% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato circa 3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

Tenaris ignora il calo del petrolio

Il titolo mette a segno la migliore performance nel settore oil e conquista una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip, con una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Tenaris snobba l’andamento del petrolio che dopo il calo di ieri continua ad arretrare, tanto che oggi flette dell’1,49% a 72,7 dollari al barile.

Vallourec migliora la guidance 2023

Tenaris guadagna terreno dopo che ieri sera, a mercato chiuso, Vallourec ha annunciato che i risultati del 2023 supereranno le precedenti guidance fornite al mercato.

In particolare, l’EBITDA dello scorso anno è atteso oltre 1,19 miliardi di euro, rispetto all’indicazione precedente pari a 1,075-1,175 miliardi di euro, con un dato nel quarto trimestre superiore a 275 milioni di euro, contro i 237 milioni del consensus.

La generazione di cassa è attesa al di sopra di 140 milioni di euro nel quarto trimestre, includendo circa 37 milioni di incassi dalla vendita dell’impianto di Mulheim.

Il debito netto è atteso al di sotto dei 580 milioni di euro, contro l’indicazione precedente di un dato inferiore a 741 milioni di euro.

Prevista un’ulteriore riduzione del debito netto fino a raggiungere lo zero entro la fine del 2025, al più tardi.

Gli analisti di Equita Sim evidenziano che il miglioramento sequenziale dell'EBITDA è attribuibile a un aumento nei volumi di vendita, guidato da spedizioni più elevate sia in Nord America che nell'Emisfero Orientale.

Volumi di vendita più elevati in Nord America hanno più che compensato i cali dei prezzi nell’area, e insieme ad una migliorata esecuzione in Sud America hanno portato a un aumento sequenziale dell’EBITDA.

I risultati hanno beneficiato anche, seppur in misura minore, delle condizioni favorevoli dei prezzi del minerale di ferro e di un miglioramento sequenziale dell'EBITDA in Germania, contribuendo così ad un leggero aumento dell'EBITDA dalla Germania nel 2023.

Rispetto alle previsioni precedenti, i risultati hanno superato le aspettative in entrambi i segmenti principali, ma in particolare nel segmento tubi nelle Americhe.

Tenaris: l’analisi di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, la lettura trasversale per Tenaris è positiva. A sorprendere gli esperti è anche il miglioramento dell’EBITDA per tonnellate della divisione tubi, da 563 a 631 euro.

Il focus dei risultati per Tenaris sarà maggiormente sull’outlook dei prezzi OCTG in USA e sulle prospettive di recupero, nonché sulle prospettive in Medio Oriente dopo la decisione inattesa di Aramco di limitare la crescita della produzione, dove gli analisti non prevedono impatti rilevanti per Tenaris nel breve termine.

Gli analisti di Equita SIM non cambiano idea sul titolo e ribadiscono la view cauta, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 17,4 euro.

Tenaris sotto la lente di Jefferies

Lo stesso rating è stato reiterato oggi da Jefferies, dopo che Vallourec ha rivisto al rialzo la guidance.

Gli analisti credono che anche Tenaris registrerà una crescita dei volumi, che difficilmente però vedrà la stessa resilienza dei prezzi medi di Vallourec, visto il minor peso del pricing internazionale.

Tenaris: l’analisi di Mediobanca

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Reseearch che su Tenaris ribadiscono la raccomandazione “neutral”.

La loro idea è che i conti di Vallourec hanno un impatto limitato su Tenaris, visto che i volumi del gruppo francese sono influenzati dai cicli di stoccaggio e e destoccaggio, ma questo trend non è applicabile a Tenaris, dal momento che i suoi prodotti sono venduti in maniera diretta.