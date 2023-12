Ftse Mib: focus su Saipem, ENI e Tenaris

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 74,12 dollari, con un rialzo dell’1,96%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,3% e dello 0,14%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.099,18 punti, con un rialzo dello 0,16%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 205mila a 210mila unità.

Le scorte all’ingrosso a novembre dovrebbero calare dello 0,2% dopo la flessione dello 0,4% precedente, mentre l’indice home pending sales a novembre è atteso in rialzo dello 0,9% dopo il calo dell’1,5% precedente.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: anche per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo per la giornata di domani e non si segnalano eventi degni di nota.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Titoli oil a Piazza Affari: da seguire ENI, Saipem e Tenaris, in vista del report sulle scorte strategiche USA che sarà diffuso nel pomeriggio.