Tenaris scatta in avanti dopo i numeri del 3° trimestre e la guidance per il quarto: quali strategie seguire ora?

La seduta odierna prosegue a passo di carica per Tenaris che, approfittando dell'ottima intonazione del Ftse Mib, mette a segno un bel rally.

Tenaris scatta in avanti con forti volumi di scambio

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un progresso di quasi un punto e mezzo percentuale, si spinge in avanti con molta più vivacità oggi.

Tenaris negli ultimi minuti si presenta a 16,82 euro, con un rialzo del 4,12% e oltre 3,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

Tenaris: i conti del 3° trimestre

Il titolo, come accennato prima, sfrutta la positiva intonazione del Ftse Mib, ma viaggia con una marcia in più rispetto a molte altre blue chip, spinto in avanti dalla trimestrale.

Ieri in tarda serata, dopo la chiusura di Wall Street, Tenaris ha presentato i conti del terzo trimestre, chiuso con un utile netto balzato da 329,87 a 606,07 milioni di dollari, mentre i ricavi sono saliti del 70% a 2,97 miliardi.

L'Ebitda si è attestato a 946 milioni di dollari, mentre la posizione finanziaria netta è stata positiva per 700 milioni, in linea con il dato di fine 2021.

Acconto sul dividendo 2023 pari a 0,17 dollari

Sulla base dei dati conseguiti nei primi 9 mesi dell'anno, Tenaris ha il pagamento di un acconto sul dividendo 2023 pari a 0,17 dollari per azione, contro i 13 centesimi dell'anno scorso, puntando a una cedola complessiva di 0,51 dollari, con un rendimento di circa il 3,3%.

L'outlook per il 4° trimestre. Il commento di Equita SIM

Quanto all'outlook, per il quarto trimestre di quest'anno Tenaris prevede un’ulteriore crescita del fatturato, favorita da un aumento delle consegne di progetti pipeline e da un ulteriore aumento dei prezzi.

L’EBITDA margin dovrebbe continuare a beneficiare di una maggiore leva operativa, mentre il free cash flow è atteso ancora in recupero.

Assumendo una crescita del fatturato del 10% nel quarto trimestre e un EBITDA margin del 32%-33%, l’EBITDA negli ultimi 3 mesi del 2022 dovrebbe collocarsi a circa 1,05-1,08 miliardi di euro, un livello superiore sia rispetto alla stima di Equita SIM che al consensus.

Per gli analisti della SIM milanese, Tenaris ha riportato un altro set di risultati molto solido, alla luce dei quali gli esperti si aspettano una revisione al rialzo a una singola cifra, medio-alta, delle loro stime 2022 a livello di EBITDA.

Quanto al dividendo, per Equita SIM é in linea con le attese, ma gli analisti ritengono il mercato scontasse un ammontare leggermente più alto.

Non cambia la view su Tenaris, con una raccomandazione "hold" invariata e un prezzo obiettivo a 16,7 euro.

Tenaris: la view di Intesa Sanpaolo e di Jefferies

A scommettere senza indugio sul titolo è Intesa Sanpaolo che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 17,3 euro.

Per gli analisti la trimestrale di Tenaris è stata superiore alle attese e viste le indicazioni fornite dal gruppo, le loro ipotesi e quelle del consenso sull'intero 2022 possono sembrare caute.

Bullish anche la view di Jefferies che sul titolo ha un rating "buy", con un fair value a 22 euro, entrambi confermati dopo i risultati migliori delle aspettative, con particolare riferimento all'Ebitda.

Anche Banca Akros è bullish sul titolo

Su quest'ultimo dato si sono soffermati anche i colleghi di Banca Akros che hanno definito molto buoni i risultati di Tenaris, con margini in ulteriore miglioramento rispetto ai tre mesi precedenti.

In vista di una crescita maggior nel quarto trimestre, Banca Akros ribadisce la sua raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 19,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 16% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.