Tenaris in volata. La trimestrale strega tutti

Una seduta decisamente scintillante per Tenaris, che sin dalle prime battute si è imposto all’attenzione degli investitori, calamitando una vera e propria valanga di acquisti.

Tenaris vola con volumi boom

Il titolo già ieri aveva ritrovato la retta via dopo due sessioni in calo, guadagnando quasi due punti percentuali, ma il bilancio di oggi è decisamente impareggiabile. Negli ultimi minuti, infatti, Tenaris viene fotografato a 16,43 euro, con un rally del 9,35% e volumi di scambio molto vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 5,7 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Tenaris: i conti del 4° trimestre e del 2023

Tenaris ha spiccato il volo dopo la diffusione dei conti del 2023, chiuso con ricavi in rialzo del 26% a 14,87 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è aumentato da 2,55 a 3,96 miliardi.

L’Ebitda è salito da 3,65 a 4,86 miliardi di dollari, mentre il risultato operativo è lievitato da 2,96 a 4,32 miliardi.

Con riferimento al solo quarto trimestre, Tenaris ha visto ricavi in calo del 6% a 3,42 miliardi di dollari, a fronte di un utile netto in deciso miglioramento da 803 milioni a 1,45 milioni di dollari.

La posizione finanziaria netta a fine 2023 è positiva per 3,4 miliardi di dollari rispetto ai 921,3 milioni del 2022.

Tenaris: dividendo e outlook per il 1° semestre

Sulla base dei conti dello scorso anno, Tenaris ha deciso di distribuire un dividendo di 0,6 dollari per azione, di cui 0,2 dollari sono stati già pagati come acconto a novembre 2023, mentre il saldo di 0,4 dollari sarà staccato il 20 maggio prossimo.

Quanto all’outlook per i prossimi mesi, il management di Tenaris vede per la prima metà di quest’anno un’ulteriore crescita delle vendite, sulla scia dell’aumento della produzione in nord America e delle spedizioni.

Per gli analisti di Equita SIM, la trimestrale di Tenaris è stata superiore alle attese, con particolare riferimento all’Ebitda.

I volumi sono stati in linea con le stime, mentre il prezzo medio ha registrato un calo piu' contenuto, beneficiando anche di un miglior mix.

L'utile netto ha beneficiato di imposte differite positive per 360 milioni di dollari, di maggiori utili su cambi e un risultato delle partecipate a equity leggermente più alto.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che oggi ha reiterato la raccomandazione “hold” su Tenaris, con un prezzo obiettivo a 17,4 euro.

Tenaris: la view di Jefferies

A mantenere un atteggiamento cauto sul titolo sono anche i colleghi di Jefferies, che oggi hanno ribadito il rating “hold”, con un target price a 18 euro, dopo una trimestrale migliore delle attese, accompagnata dall’annuncio di un dividendo in linea con le stime del broker, ma sopra il consenso.

Tenaris: bullish la strategia di Intesa Sanpaolo

A scommettere su Tenaris è Intesa Sanpaolo, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un fair value a 20,5 euro.

Anche in questo caso gli analisti hanno parlato di risultati trimestrali superiori alle attese, evidenziando che alla luce dell’outlook fornito da Tenaris, il consenso di mercato per l’anno in corso potrebbe sembrare conservativo.