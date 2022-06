Tenaris sale in controtendenza e si conferma la migliore blue chip da inizio anno: conferme bullish dai broker. Target price ancora appetibili.

A meno di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni, la seduta odierna prosegue in calo per il Ftse Mib che cede quasi un punto percentuale, pur avendo già recuperato dai minimi intraday.

Tenaris tra i migliori del Ftse Mib. Rialzo in controtendenza

Tra le poche blue chips capaci di muoversi in controtendenza troviamo Tenaris che, dopo aver chiuso la sessione della vigilia in positivo, si spinge in avanti anche oggi.

Il titolo ieri ha inaugurato la settimana con un vantaggio di un punto percentuale e oggi prova a regalarsi il bis.

Negli ultimi minuti Tenaris si presenta a 16,02 euro, con un rialzo dello 0,82% e quasi 900mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,9 milioni.

Tenaris poco distante dai top 2022: rialzo boom da inizio anno

Il titolo viaggia a non molta distanza dai massimi dell'anno toccati il 31 maggio a 16,36 euro e si conferma il migliore del Ftse Mib da inizio anno.

Da fine 2021, infatti, Tenaris mostra uno straordinario rialzo di quasi il 74%, con una straordinaria forza relativa rispetto al Ftse Mib che ad oggi è in calo di quasi il 10% da inizio anno.

Tenaris sostenuto dal rialzo del petrolio

Tenaris oggi sale approfittando del nuovo rialzo del petrolio che dopo aver tentennato nella prima parte della seduta, ha imboccato nuovamente la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti l'oro nero si presenta a 120,05 dollari, con un vantaggio dell'1,39% rispetto al close di ieri.

Tenaris: Bestinver dice buy

A sostenere gli acquisti su Tenaris sono intanto anche le conferme bullish che arrivano dalle banche d'affari.

Proprio ieri Bestinver ha ribadito la raccomandazione "buy" sul titolo, con gli analisti che hanno evidenziato che l'attuale scenario dei prezzi di petrolio e gas rappresenta un forte incentivo alla crescita delle attività di trivellazione.

Una conferma di ciò, spiega Bestinver, giunge dal positivo trend dei pozzi su scala globale.

Tenaris: Mediobanca lo vede a 18,5 euro

A scommettere senza indugio su Tenaris è anche Mediobanca Securities che una raccomandazione "outperform", con un target price a 18,5 euro, valore che implica un potenziale di ulteriore upside di oltre il 15% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti richiamano l'attenzione sull'ultime rilevazione del numero di pozzi attivi negli Stati Uniti, evidenziando che la stessa ha deluso per la seconda volta.

Mediobanca però non è allarmata ed è convinta che ciò non rappresenti un cambio di sentiment da parte delle aziende statunitense, visto che i prezzi del petrolio si confermano su livelli elevati.