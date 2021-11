La settimana è partita decisamente bene per Tenaris che, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un rialzo di quasi tre punti percentuali, ha continuato a spingersi in avanti oggi, salendo per la terza giornata di fila.

Tenaris corre ancora a Piazza Affari

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 10,905 euro, con un rialzo del 2,68% e volumi di scambio vivaci, visto che a fine giornata sono transitate sul mercato oltre 5,2 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,45 milioni.

Tenaris ha conquistato la seconda posizione nel paniere del Ftse Mib e da giovedì scorso sta facendo il pieno di acquisti a Piazza Affari sulla scia dei conti del terzo trimestre.

Tenaris: in crescita i pozzi attivi a ottobre

Buone notizie sono arrivate inoltre da Baker Hughes, che ha pubblicato i dati sui rig count per il mese di ottobre, mostrando una crescita rispetto al mese precedente.

A livello internazionale, complessivamente il numero di pozzi attivi si è attestato a 800 ad ottobre, in aumento di 13 unità rispetto a settembre e di 144 unità anno su anno. Da inizio 2021 la media è di 741 pozzi attivi rispetto agli 825 del 2020 e contro i 1.098 del 2019.

Nel terzo trimestre, la media dei rig-count internazionali è aumentata del 5% su base trimestrale, e assumendo che il numero degli impianti resti costante sui livelli di ottobre, la media dei rig-count nel quarto trimestre sarebbe del 4% trimestre su trimestre.

Tenaris: focus su crescita dei pozzi in varie aree del mondo

A livello geografico, nell'area Asia Pacifico si registrano 4 pozzi in meno su base mensile, a 190 unità, e 20 anno su anno.

In Medio Oriente ad ottobre ci sono 6 pozzi in più a 275 unità e +30 anno su anno, mentre in Africa la crescita è rispettivamente e di 1 e di 25 pozzi.

In Europa si evidenzia un calo di 2 pozzi a 104 unità su base mensile e un rialzo di 3 anno su anno.

In America Latina infine, la crescita è di 12 pozzi a 152 unità e di 66 anno su anno, con Argentina flat a 45 unità, Messico +7 pozzi a 49 unità e Brasile +2 pozzi a 11 unità.

A livello di business, è aumentata l’attività Land-onshore (+21 pozzi a 621 contro una media 2020 di 628, mentre cala leggermente l’offshore, con 8 pozzi in meno a 179 unità, rispetto alla media di 197 del 2020.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Equita SIM evidenzia che nell’ultima settimana il numero di pozzi attivi ha raggiunto le 550 unità o +199 da inizio anno.

Tenaris sotto la lente di Equita SIM

Mantenendo costante il livello dell’ultima settimana, la media dei rig-count nel quarto trimestre 2021 sarebbe in crescita di un +10% su base trimestrale. Durante la call dei risultati del terzo trimestre, Tenaris ha detto di aspettarsi un ulteriore aumento di 100 rig negli Stati Uniti a circa 650 entro la seconda metà del 2022.

Equita SIM spiega che i dati mostrano una prosecuzione del trend di crescita, guidato soprattutto dal Nord e Sud America, e i primi segnali di recupero anche per l’attività internazionale, dove gli analisti si aspettano una crescita più sostenuta dal 2022-2023.

Gli analisti confermano una visione positiva su Tenaris, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 13,5 euro, evidenziando che la visibilità sull’andamento dei volumi e prezzi tubi OCTG sta migliorando.