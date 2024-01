Terna in rally sul Ftse Mib. La view degli analisti

Terna in bella mostra sul Ftse Mib: gli analisti rivedono stime e target price.

Brillante chiusura di settimana per Terna, che oggi ha messo a segno la migliore performance non solo nel settore utility, ma nell’intero paniere delle blue chip.

Terna in rally sul Ftse Mib

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto oltre un punto percentuale ieri, ha risalito con decisione la china.

A fine seduta, Terna si è presentato a 7,74 euro, con un rally del 3,59% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato quasi 4,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,3 milioni.

Terna: Barclays alza il target price

Terna oggi ha cavalcato le positive indicazioni arrivate da Barclays, i cui analisti hanno ribadito la raccomandazione “equalweight”, rivedendo al rialzo il prezzo obiettivo da 7,6 a 8 euro.

Il broker ha messo mano anche alle stime di eps, alzandole del 2% a 0,49 euro per l’anno in corso e del 7% a 0.47 euro con riferimento al 2025, in ragione di maggiori stime sui ricavi.

Terna: emesso bond da 850 mn di euro

Ieri intanto Terna è finito sotto la lente di Equita SIM, dopo che la società ha emesso un bond da 850 milioni di euro, con una durata di 7 anni, a uno yield del 3,6%,

cioè pari ad uno spread di 100 punti base sul midswap.

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di una indicazione positiva e sostanzialmente allineata agli 80 punti base medi da loro messi in conto nelle stime per il rifinanziamento della società.

Terna: Equita SIM alza il target price

Gli esperti della SIM milanese, a seguito della pubblicazione del report settoriale sul settore utilities hanno deciso di confermare la view cauta su Terna, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo alzato del 4% a 8,4 euro.

La SIM milanese ha aggiornato le stime incorporando il deflatore RAB 2024 più elevato e riducendo l’Allowed Wacc previsto nel 2025 di 20 punti base rispetto alle sue precedenti stime, portandolo al 5,7% per lo scenario di tassi più favorevole.

Le stime di utile netto sono state sostanzialmente confermate.

Non cambiano le stime sul dividendo, che gli analisti prevedono in aumento dell'8% nel 2023 a 0,34 euro, per poi stabilizzarsi negli anni successivi intorno a questi livelli.

Equita SIM evidenzia che Terna tratta a premio rispetto ai competitors, con un multiplo prezzo-utili 2024 di 16 volte e uno yield del 4,6%, contro il 6% del settore. Il premio sulla RAB 2024 è del 28%, superiore rispetto a Snam e Italgas, giustificato dalle migliori prospettive per la trasmissione di energia elettrica nella transizione energetica.