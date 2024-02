Terna ancora giù. Spuntano alcune indiscrezioni

Terna perde ancora quota, ma dalla stampa arrivano dei rumor che portano buone news per il gruppo.

Incurante dell’andamento positivo mostrato dal Ftse Mib che, pur avendo ritracciato dai massimi intraday si mantiene ancorato al segno più, prosegue in calo la seduta di Terna.

Terna giù per la quarta seduta di fila

Il titolo, dopo aver avviato la settimana ieri con una flessione di mezzo punto percentuale, oggi arretra per la quarta giornata consecutiva.

Negli ultimi minuti Terna viene fotografato a 7,57 euro, con un calo dello 0,79% e oltre 1 milione di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,6 milioni.

Il titolo scende in controtendenza sul Ftse Mib, sintonizzandosi con la negativa impostazione del settore utility.

Terna poco aiutato dai BTP

Terna non trova sostegno nelle indicazioni contrastanti che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund cala dello 0,79% a 155,12 punti base, mentre qualche vendita sui BTP favorisce un rialzo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni sale dello 0,19% al 3,869%.

Terna: rumor su un interconnector con la Libia

Terna intanto finisce sotto la lente sulla scia di alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare da Quotidiano Energia, secondo cui si starebbe rafforzando l’ipotesi di creare una interconnessione elettrica con la Libia.

Il tema sarebbe emerso a giugno a margine di una visita in Italia di una delegazione governativa di Tripoli e si sarebbe discusso in un vertice fra l’Autorità per le energie rinnovabili libica (Reaol) e Terna tenutosi il 2 febbraio.

Quotidiano Energia sottolinea che l’incontro è caduto pochi giorni dopo la presentazione del Piano Mattei e rientra nella strategia della Libia di sviluppo delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e delle infrastrutture di trasporto dell’elettricità.

Equita SIM ricorda che Terna sta già lavorando alla costruzione dell’interconnector con la Tunisia (600 MW per 200 km), un progetto da 850 milioni di euro, in parte finanziato dall’Unione Europea, precisamente per una quota di 300 milioni.

Nel caso dell’interconnessione con la Libia si tratterebbe di un progetto di maggiori dimensioni rispetto alla Tunisia, anche se la situazione è in una fase molto preliminare.

Se il progetto sarà confermato, secondo Equita SIM sarebbe positivo per Terna, perché si tratterebbe di un nuovo importante interconnector (da verificare se sarà un progetto merchant o regolato e la forma di finanziamento)

Inoltre, si materializzerebbe il progetto di creare in Italia un hub per le rinnovabili nel Mediterraneo, rendendo ancora più importanti i corridoi di trasmissione dell’energia sud-nord lungo il paese.

In attesa di novità non cambia la view di Equita SIM, che su Terna ribadisce la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 8,4 euro, valore che implica comunque un potenziale di upside di quasi l’11% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.