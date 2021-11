Terna in calo da tre sedute, malgrado le ultime notizie relative al Tyrrhenian Link: la view degli analisti.

A Piazza Affari anche la seduta di ieri si è conclusa con il segno meno per Terna che ha perso terreno per la terza giornata di fila.

Terna ancora in calo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di lunedì con un frazionale calo dello 0,03%, ieri ha accusato un ribasso più pesante.

A fine giornata Terna è stato fotografato a 6,634 euro, con un calo dello 0,63% e circa 2,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,9 milioni.

Terna snobba l'ottima performance dei BTP

Il titolo si è difeso meglio del Ftse Mib e si è sintonizzato con la negativa impostazione del settore utility.

Terna non ha beneficiato dei segnali incora arrivati dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si è fermato appena sopra la parità, con un rialzo dello 0,18% a 113,5 punti, mentre forti acquisti si sono riversati sui BTP, tanto che il rendimento del decennale è crollato del 4,82% allo 0,849%, fermandosi sui minimi intraday.

Terna: avviato l’iter autorizzativo per il Tyrrhenian Link

Intanto, a catalizzare ieri l'attenzione su Terna hanno contribuito le ultime novità, da cui si è appreso che il Ministero per la transizione ecologica ha comunicato a Terna l’esito positivo della consultazione pubblica per la costruzione del Tyrrhenian Link ed ha contestualmente avviato la conferenza dei servizi per l’approvazione urbanistica dell’opera.

L’obiettivo di Terna è di ottenere l’autorizzazione definitiva per l’autunno del 2022 e quindi potere avviare il progetto esecutivo (7-8 mesi) ed arrivare all’entrata in esercizio del primo cavo Sicilia-Campania nel 2025.

Il secondo cavo (Sicilia-Sardegna) dovrebbe entrare in esercizio nel 2026 e nei due anni successivi dovrebbe essere completata la posa degli altri due cavi sulle stesse tratte.

Terna: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono decisamente positivo l'avvio formale dell'iter autorizzativo per la costruzione del Tyrrhenian Link, perchè si tratta di un progetto molto importante per Terna, che assicura visibilità alla crescita degli investimenti nel medio-lungo termine.

L’investimento complessivo per completare l’opera entro il 2028 è stimato in 3,7 miliardi di euro, dei quali 1,8 miliardi concentrati nell’ultima parte del Business Plan 2021-2025.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che resta improntata alla cautela, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 7,1 euro.

Terna sotto la lente di Intesa Sanpaolo

A puntare su Terna è anche Intesa Sanpaolo che ieri ha reiterato il rating "add", con un target price a 7,1 euro.

Con riferimento all'avvio formale del procedimento autorizzativo del Tyrrhenian Link - Ramo Est, gli analisti evidenziano ch il progetto è una delle infrastrutture più importanti per Terna ed è parte del piano decennale.

Intesa Sanpaolo evidenzia altresì che le spese per investimenti sosterranno la crescita della Rab oltre il 2025-2026.