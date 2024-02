Terna risale dopo lungo calo. Focus su alcune indiscrezioni

Terna ritrova la retta via dopo sette sedute in ribasso: a tenere banco sono alcuni rumor.

Buon avvio di settimana per Terna che dopo i recenti cali ritrova la retta via, sulla scia buona intonazione del Ftse Mib e ancor più del settore utility.

Terna risale dopo 7 ribassi di fila

Il titolo, reduce da ben sette giornate consecutive in calo, dopo aver ceduto circa un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, mostra un andamento speculare oggi.

Negli ultimi minuti Terna viene fotografato a 7,43 euro, con un vantaggio dell’1,67% e quasi 800mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,6 milioni.

Terna supportato dall’andamento dei BTP

Al pari delle altre utility, anche Terna beneficia delle indicazioni positive che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund cala dell’1,61% a 155,44 punti base, mentre gli acquisti sui BTP favoriscono una flessione dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni scende dell’1,78% al 3,889%.

Terna intanto recupera terreno non solo per via di una reazione puramente tecnica dopo sette ribassi consecutivi, ma anche sulla scia di alcune indiscrezioni.

Terna: rumor sulla prossima mossa

Secondo Bloomberg, Terna starebbe studiando un’offerta sulla porzione di rete in Alta tensione incluse nelle reti di distribuzione elettrica gestite da Enel e Acea.

Il controvalore sarebbe di circa 1,5 miliardi di euro per 500 km e 2200 substations e l’operazione permetterebbe di integrare la gestione dell’intera rete in alta tensione e migliorarne la resilienza.

Il Regolatore sta supportando l’accorpamento della rete in alta tensione sotto Terna ed ha introdotto degli incentivi da riconoscere ai venditori delle porzioni di rete incluse nella distribuzione elettrica pari al 4% del valore lordo degli assets ceduti, stimabile pari all’8%-9% della RAB al netto degli ammortamenti, assumendo una vita media degli assets di circa 20-25 anni, se l’operazione sarà chiusa entro il 2025 e del 3% per operazioni chiuse nel 2026-2027.

Bloomberg, inoltre, ha sottolineato che non ci sarebbero trattative in corso e che Enel non sarebbe interessata all’operazione, mentre Acea non ha commentato.

Considerando gli incentivi introdotti dal Regolatore, gli analisti di Equita SIM ritengono si tratterebbe di un’operazione di sistema che avrebbe l’obiettivo di ottimizzare la gestione dell’intera rete ad alta tensione sotto il controllo di Terna. Andrà verificato quale premio sulla RAB sia disponibile ad offrire Terna per il controllo di questi assets e se Enel ed Acea saranno interessate a ridurre la propria esposizione nella distribuzione elettrica.

Per Terna si tratterebbe di una ulteriore opzione di investimento, on-top alle opere in costruzione ed ai progetti inseriti nel Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione, pari a 30 miliardi di euro, di cui 21 miliardi entro il 2032.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Terna ribadisce la raccomandazione “hold” con un prezzo obiettivo a 8,4 euro.