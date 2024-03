Terna avanza. Approvata parte degli incentivi fino al 2027

Terna chiude bene dopo che il Regolatore ha dato il via libera a parte degli incentivi per la trasmissione elettrica.

Conclusione positiva per Terna che, dopo aver ceduto leggermente terreno ieri, ha ripreso la via dei guadagni oggi.

Terna chiude in rialzo

Il titolo, lasciatasi alle spalle la seduta della vigilia con un ribasso dello 0,33%, oggi ha recuperato posizioni, fermandosi a 7,362 euro, con un vantaggio dell’1,71% e oltre 2,9 milioni di azioni passate sul mercato, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,6 milioni.

Terna: approvati in parte gli incentivi al 2027

Terna finisce sotto la lente dopo che il Regolatore ha approvato una parte degli output based incentives per la trasmissione elettrica fino al 2027.

Il primo tipo di incentivo riguarda lo sviluppo delle interconnessioni interzonali, dove il Regolatore ha esteso al 2024 il precedente meccanismo 2019-2023, assicurando 30 milioni di euro addizionali per il 2024 ed introducendo nuovi obiettivi per il periodo 2025-2027, assicurando 90 milioni di euro complessivi di incentivi.

Inoltre, nel 2024-2025 il Regolatore ha esteso al 2025-2026 il meccanismo di outputbased incentives per efficienze sugli investimenti capital light (minori capex per eseguire i progetti a piano) con un cap di 60 milioni di euro totale.

Infine, la remunerazione dei contributi pubblici, che era pari al 10% in 4,5 anni è stato modificato in un range del 5%-15% in base ai benefici che gli incentivi apportano al sistema.

Il Regolatore dovrà in un secondo momento definire gli incentivi per la riduzione degli MSD (mercato dei servizi di dispacciamento), che fino ad ora sono risultati i più interessanti per Terna.

L’attuale meccanismo sugli MSD riconosceva il 36% dei risparmi ottenuti nel 2022 rispetto al livello 2019, il 24% per i risparmi nel 2023 sul 2022, dove gli analisti di Equita SIM ritengono i riconoscimenti saranno molto inferiori (presumibilmente meno di 100 milioni) ed il 12% per i risparmi nel 2024 sulla base di costi MSD 2023.

Terna: le stime di Equita SIM

Da considerare quindi che dai soli incentivi MSD, Terna potrebbe ottenere oltre 800 milioni di euro, dei quali oltre 200 erano stati contabilizzati nel 2022, e d Equita SIM stima altri circa 300 saranno registrati nel 2023.

Gli analisti della SIM milanese ritengono quindi che siano visibili le loro stime, che includono 310 milioni di euro di output based incentives nel 2023, che scendono a 250 milioni nel 2024, 150 milioni nel 2025 e circa 100 milioni nel 2026 e 2027.

Gli esperti stimano un tasso medio annuo composto di crescita della RAB 2023-2027 di Terna al 7%, grazie a investimenti sostenuti a nord di 2 miliardi, ma una crescita a una singola cifra bassa degli utili a causa di tassi di interesse più elevati e di minori incentivi output based incentives.

Il dividendo, che salirà dell'8% nel 2023 a 34 centesimi, è previsto stabilizzarsi negli anni successivi, al 75%-77% di payout.

Terna: la view di Equita SIM

Secondo Equita SIM, Terna, tra le società regolate, ha le prospettive di crescita più interessanti in quanto acceleratore della transizione energetica.

Il titolo tratta a premio rispetto ai competitors, con un multiplo prezzo-utili 2024 di 16 volte, contro le 12 del settore utilities, e un dividend yield al 4,8%, rispetto al 6% del comparto di riferimento.

Il premio sulla RAB 2024 è del 24% superiore a quello di Snam e Italgas, giustificato dalle migliori prospettive per la trasmissione di energia elettrica.

Confermata la view cauta su Terna, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 8,4 euro.