Terna in buon rialzo, puntellato dalle parole dell’AD

Tra le blue chip che oggi sono salite in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Terna, che ha messo a segno la migliore performance nel settore di riferimento, occupando la terza posizione nel paniere principale.

Terna tra i migliori del Ftse Mib

Dopo aver ceduto poco meno di un punto percentuale venerdì scorso, il titolo oggi ha vissuto una seduta all’insegna del riscatto.

A fine sessione, Terna si è fermato a 7,456 euro, con un vantaggio dell’1,39% e oltre 3,3 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Il titolo oggi ha guadagnato terreno sulla scia dell’intervista riportata dal Corriere della Sera al CEO di Terna.

Terna: spunti dall’intervista al CEO

L’AD, Giuseppina di Foggia, ha dichiarato che le richieste di connessione alla rete delle rinnovabili rimangono elevate, pari a 328 GW (Solare 141 GW; Wind on-shore 92 GW; Wind off-shore 92 GW). Si tratta di nuovi progetti e non di rewamping di impianti esistenti.

Dall’intervista è emerso che il decreto Energia ha introdotto un nuovo strumento per accelerare la costruzione delle rinnovabili e cioè un portale digitale per coordinare la programmazione degli impianti renewables, accumuli e infrastrutture fra i diversi enti pubblici (Regioni e ministeri) gestito dalla stessa Terna.

Le autorizzazioni necessarie per realizzare le infrastrutture di trasmissione, necessarie per la transizione verso le rinnovabili, stanno andando bene e nel corso del 2023 sono state autorizzate 23 opere per un controvalore di 3 miliardi di euro, il 20% in più del 2022.

L’AD ha fatto sapere che una parte importante del nuovo piano industriale riguarderà la digitalizzazione, necessaria per prevenire rischi legati ad eventi climatici ed aumentare la resilienza della rete.

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’intervista conferma la capacità di Terna di accelerare le autorizzazione per la costruzione delle infrastrutture di rete.

Gli esperti stimano un tasso medio annuo composto di crescita della RAB del 7% nel periodo 2023-2027, grazie a investimenti sostenuti a nord di 2 miliardi di euro, ma stimano una crescita a una sola cifra per gli utili a causa di tassi di interesse più elevati e di minori incentivi basati sulla produzione pari a circa 300 milioni nel 2023, che secondo le previsioni degli esperti si ridurranno a 100 milioni di euro nel 2027. Equita SIM prevede un aumento del dividendo dell'8% nel 2023 a 0,34 euro, per poi stabilizzarsi negli anni successivi intorno a questi livelli (75-77% di payout).

Terna, tra le società regolate, ha le prospettive di crescita più interessanti in quanto acceleratore della transizione energetica.

Il piano decennale di sviluppo della rete elettrica nazionale prevede progetti per 30 miliardi di euro.

La società ha un buon tasso medio annuo composto di crescita della RAB, ma una crescita a una cifra molto bassa per eps e dividendo.

Gli analisti evidenziano che Terna tratta a premio rispetto ai competitors, con un multiplo prezzo-utili 2024 di 16 volte e un rendimento del 4,4%, contro il 6% del settore di riferimento.

Il premio sulla RAB 2024 è del 27% superiore a quello di Snam (12%) e Italgas (12%), giustificato dalle migliori prospettive per la trasmissione di energia elettrica nella transizione energetica.

Gli analisti mantengono una view cauta su Terna, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 8,4 euro.