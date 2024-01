Terna cauto. Le novità annunciate dal Regolatore

Tra le blue chip che oggi si difendono meglio del Ftse Mib troviamo anche Terna che, al momento si muove poco sotto la parità.

Terna cala meno del Ftse Mib

Il titolo ieri è sceso in controtendenza rispetto all’indice di riferimento, cedendo quasi un punto percentuale, ma oggi riesce a limitare i danni, al pari di altre utility,

Mentre scriviamo, Terna viene fotografato a 7,472 euro, con un calo dello 0,16% e oltre 400mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,3 milioni.

Terna: approvata la regulation 2024-2027

Il titolo resta sotto i riflettori dopo che il regolatore ha approvato la regolazione 2024-2027, applicando il nuovo sistema ROS base (Totex semplificato).

Equita SIM ha raccolto in una nota le principali novità, evidenziando in primis che il Rab deflator per le tariffe 2024 definito in via eccezionale è pari al 5,9% rispetto al 3,9% atteso, di cui 1,6% come deflatore stimato per il 2023 e 4,2% come recupero one-off delle revisioni effettuate da Istat del valore del deflatore degli investimenti fissi lordi per gli ultimi tre trimestri del 2022, non inclusi nelle tariffe 2023, oltre ad una revisione particolarmente significativa ed eccezionale, sempre da parte di Istat, degli indici di deflazione relativi al periodo 2020-2022.

Da segnalare la conferma della remunerazione dei Work In Progress (WIP) per 4 ad un Wacc ridotto (gearing applicato all’80%) e l’allungamento fino a 6 anni della suddetta remunerazione per i progetti strategici (definiti a priori) e di valore superiore a 1 miliardo.

Inoltre il valore dei WIP sarà aggiornato annualmente per il RAB deflator.

Per i contributi pubblici ricevuti e non inseriti in RAB sarà riconosciuto in tariffa per i primi 5 anni il valore dell’ammortamento teorico con un cap pari al 10% del contributo ricevuto (regola confermata).

Gli ammortamenti vengono riconosciuti con un anno di anticipo in tariffa, con un leggero incremento dei ricavi per i futuri capex.

La vita utile degli assets al fine degli ammortamenti è stata confermata e quindi il passaggio ad un sistema Totex, seppure semplificato (ROS Base) non ha portato impatti legati dalla definizione della componente riconosciuta come opex (fast money) e quella come RAB ed ammortamenti (slow money).

All’interno della componente opex, il Regolatore ha incluso una nuova componente definita Z factor per coprire i maggiori opex derivanti da progetti di sviluppo.

Secondo Equita SIM, andrà verificato con la società se includerà maggiori revenues riconosciute già nel 2024.

La definizione di nuovi output based è stata rinviata ad una successiva delibera e sarà applicata dal 2025.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il Regolatore confermi il proprio approccio friendly, riconoscendo una componente one-off che porta il RAB deflator 2023 (per le tariffe 2024) al 5,9% rispetto alla loro stima del 3.9% e soprattutto rispetto alla stima dell’1,6% del deflattore ISTAT degli investimenti fissi lordi 2023.

Gli esperti della SIM milanese stimano un impatto sull’EBITDA 2024 dell’1,8% circa. Lo scenario di stabilizzazione/potenziale contrazione dei tassi è un supporto per il titolo.

Terna tratta a premio rispetto ai peers e cioè con un multiplo prezzo-utili 2024 di 16 volte, contro le 12 volte del settore utilities, e uno yield del 4,6%, rispetto al 6% del comparto di riferimento.

Il premio sulla RAB 2024 è del 28% superiore a Snam e Italgas, giustificato dalle migliori prospettive della trasmissione elettrica nell’Energy Transition.

Non cambia intanto la view della SIM milanese, che su Terna ribadisce la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 8,1 euro.