In una giornata segnata dalle vendite a Piazza Affari, anche Terna quest'oggi si piega al volere dei ribassisti. Terna in calo dopo due rialzi di fila Il titolo, dopo due sessioni consecutive in rialzo e dopo aver chiuso quella di ieri con un frazionale rialo dello 0,17%, oggi ha imboccato da subito la via del ribasso. Negli ultimi minuti Terna si presenta a 6,998 euro, con un calo dello 0,34% e oltre 1 milione di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,5 milioni. Terna: pubblicato bando di gara per il Tyrrhenian Link Il titolo mostra maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib, trovando in qualche modo sostegno nelle ultime novità.

Terna ha pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando di gara per realizzare 4 stazioni elettriche dell’interconnettore Tyrrhenian Link, il cavo che unirà Campania, Sicilia e Sardegna. Si tratta di un bando da 830 milioni di euro complessivi e le offerte sono attese entro fine agosto. Il Sole 24 Ore sottolinea che secondo il CEO Donnarumma, Terna prevede di ultimare il primo cavo Sicilia-Sardegna fra la fine del 2025 ed inizio 2026. Terna: il Tyrrhenian Link è un progetto importante. Ecco perchè Gli analisti di Equita SIM ritengono positivo l’avvio dei bandi per la costruzione del Tyrrhenian Link. Si tratta di un progetto molto importante per Terna, perché assicura visibilità alla crescita degli investimenti nel medio-lungo termine, considerando i 3,7 miliardi di euro di investimenti stimati per completare l’opera entro il 2028. Gli investimenti inseriti nel Business Plan 2021-2025 sono pari a 1,8 miliardi di euro, concentrati nell’ultima parte del piano. Il titolo, dopo il recente rally tratta con un premio enterprise value/RAB 2021 del 40%, a premio rispetto a Snam ed Italgas, per le maggiori prospettive della trasmissione elettrica nell’Energy Transition. Terna sotto la lente di Equita SIM e di Intesa Sanpaolo Equita SIM evidenzia inoltre che Terna tratta con multiplo prezzo-utili 2022 di 20 volte e un rendimento del dividendo del 4,5%. Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che sul titolo mantiene invariata la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 7,1 euro. A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha ribadito il rating "add", con lo stesso target price a 7,1 euro. In merito all'accelerazione della realizzazione del Tyrrhenian Link, gli analisti evidenziano che questa notizia conferma che il progetto sta procedendo bene e secondo i tempi previsti.

