Terna: i nuovi incentivi introdotti dal Regolatore

Sulla scia della buona intonazione mostrata dal settore utility, la seduta odierna si è conclusa in positivo anche Terna, che ha guadagnato terreno per la quinta giornata consecutiva.

Terna in rialzo per la quinta seduta di fila

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un vantaggio di quasi due punti percentuali, anche oggi si è fermato sopra la parità.

Terna si è presentato al close a 7,882 euro, con un lieve rialzo dello 0,13% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato quasi 6,3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,2 milioni.

Terna positivo: bene i BTP, male lo Spread

Il titolo ha strappato un piccolo segno più malgrado le indicazioni contrastanti arrivate dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è salito dell’1,05% a 134,34 punti base, mentre qualche timido acquisto sui BTP ha favorito un lieve calo dei tassi, con il rendimento del titolo a 10 anni calato leggermente dello 0,11% al 3,831%.

Terna: il nuovo consultation paper del Regolatore

Terna è finito sotto la lente dopo che il Regolatore ha pubblicato un consultation paper in cui introduce incentivi per Terna nel caso di ulteriore riduzione dei costi di balancing (ancillary services) del sistema.

In particolare, il regolatore, allungando gli outputbased incentives fino al 2030, riconosce a Terna un ruolo centrale nella decarbonizzazione del sistema ed il mantenimento sotto controllo degli Ancillary services.

Terna: il vecchio e il nuovo sistema di incentivi

Il sistema esistente di outputbased incentives sugli ancillary services termina nel 2024 e riconosceva a Terna il 36% dei risparmi nel 2022, assumendo come baseline il 2019, pari a 796 milioni di euro, spalmati in 3 anni dal 2022 al 2024, il 24% dei risparmi del 2023 (baseline 2022), per i quali Terna dovrebbe ottenere ulteriori 100 milioni di euro ed infine il 12% sui risparmi ottenuti nel 2024 (base line 2023).

Il nuovo sistema di incentivi sotto consultazione ha una durata di 6 anni (2025-2030) e stabilisce che Terna ottenga il 12% dei risparmi sugli Ancillary services rispetto alla base-line 2023, incrementata per i maggiori costi attesi dalla penetrazione delle renewables.

La baseline 2023 è stimabile in circa 1,5/1,7 miliardi ed il Regolatore ha indicato in circa 1,2 miliardi di euro i maggiori Ancillary services causati dalla penetrazione delle rinnovabili per ottenere la baseline di riferimento per il periodo 2025-2027, baseline stimabile quindi a 2,7/2,9 miliardi di euro.

Terna: il commento di Equita SIM

Assumendo che Terna riesca a stabilizzare gli Ancillary services ai livelli del 2023, Equita SIM evidenzia che potrebbe ottenere circa 140 milioni di euro di output based incentives annui nel periodo 2025-2027.

Per il periodo 2028-q2030, il Regolatore stabilirà la baseline pari agli Ancillari Services del 2026 e sarà ricalcolata la franchigia di 1,2 miliardi indicata per il 2025-2027.

Secondo la SIM milanese si tratta di una indicazione positiva perché vengono riconosciuti out-put based incentives interessanti e per un periodo di 6 anni. Assumendo che Terna ottenga il 50% dei 140 milioni di euro ottenibili mantenendo stabili gli outputbased incentives, si avrebbe un impatto del 3% circa dell’EBITDA 2025-2027.

Inoltre, si conferma il ruolo centrale di Terna per la transazione del sistema verso la decarbonizzazione e l’approccio friendly del Regolatore.

Resta immutata intanto la strategia di Equita SIM che su Terna ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 8,8 euro.