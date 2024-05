In linea con quanto accade ormai da quasi tre mesi a questa parte, anche la seduta odierna non offre spunti degni di nota per Tod’s.

Tod’s inchiodato sui prezzi dell’OPA

Il titolo si presenta a 43 euro, sui valori del close di venerdì scorso, con oltre 85mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 125mila.

Dall’inizio della seconda decade di febbraio scorso, Tod’s viaggia sempre intorno ad area 43 euro, corrispondente al prezzo dell’Opa lanciata da L Catterton di concerto con la famiglia Della Valle.

Tod’s: Equita SIM consiglia di aderire all’OPA

Mercoledì sarà l’ultimo giorno per aderire all’Opa e gli analisti di Equita SIM suggeriscono di aderire all’offerta, modificando quindi la loro strategia su Tod’s da “hold” a “reduce”, con un prezzo obiettivo a 43 euro.

Tod’s verso il delisting

L’offerente ha infatti ormai superato il 90% del capitale e pertanto Borsa Italiana disporrà il delisting della società, dal momento che l’offerente aveva già preventivamente dichiarato di non voler ripristinare il flottante.

La percentuale del 90% risulta dalla somma della quota di Della Valle e di Delphine, pari rispettivamente al 54% e al 10%, che agiscono di concerto con l’offerente, del 13,3% acquistato da L Catterton sul mercato dall’avvio dell’Opa ad oggi, e del 12,9% consegnato in Opa fino ad oggi, di cui 10,45% da Della Valle e 2,45% dal flottante.