Anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Tod's che continua a perdere inesorabilmente terreno.

Tod's crolla ancora dopo l'affondo di ieri

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un crollo di quasi il 20%, oggi arretra per la quarta sessione di fila, occupando la penultima posizione nel paniere del Ftse Italia Mid Cap.

Tod's ha inizialmente provato a rimbalzare, arrivando a toccare un top intraday a 32,34 euro, salvo tornare subito indietro e accelerare al ribasso.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 30,5 euro, con un affondo del 4,39% e circa 350mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 240mila.

Tod's: risultati definitivi dell'OPA. Che fine fa il delisting ora?

Tod's continua ad arretrare con decisione dopo la diffusione del comunicato che ha annunciato i risultati definitivi dell’OPA promossa dalla famiglia Della Valle.

E' stato confermato il raggiungimento dell’87% del capitale, quindi l'OPA è inefficace per mancato raggiungimento della condizione soglia del 90%.

In occasione del comunicato sui risultati definitivi dell'offerta, l’azionista di maggioranza ha chiarito che rispetto all’ipotesi di delisting da conseguirsi tramite fusione di Tod’s con l’offerente (non quotato), non è stata ancora assunta nessuna decisione.

L’ipotesi viene indicata come "eventuale", laddove invece nel documento di offerta appariva una decisione già definita e da perseguirsi entro 6 mesi dalla data di pagamento.

Tod's: come si muoverà il titolo ora?

Il documento rilasciato ieri, che faceva riferimento alla "realizzazione di un’operazione", è da riferirsi quindi alla strategia di riorganizzazione e rilancio già delineata in modo sommario nel documento di offerta (societarizzazione dei marchi, accelerazione degli investimenti in comunicazione e rete distributiva) anticipando una pressione sui risultati reddituali nel breve.

Gli analisti di Equita SIM pensano che nei prossimi mesi l’andamento del titolo tornerà quindi ad essere legato principalmente ai fondamentali della società.

Tod's: Equita SIM resta cauta

La valutazione fondamentale della SIM milanese prima dell’annuncio dell’OPA era intorno ai 36 euro per azione, ma non rifletteva l’ulteriore recente aumento dei tassi di interesse, nè il deterioramento dello scenario macro, nè tanto meno la strategia di riorganizzazione che la società intende implementare.

Gli esperti restano in attesa di maggiore visibilità sui fondamentali dalla call prevista per il 10 novembre, quando saranno annunciati i dati relativi al fatturato del terzo trimestre).

Gli analisti di Equita SIM si riservano pertanto di aggiornare la valutazione a valle di questo evento, ribadendo quindi per il momento il prezzo obiettivo a 40 euro, con una view cauta su Tod's.