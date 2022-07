Con la seduta di ieri il semaforo è scattato sul rosso anche per Tod's che è tornato a perdere terreno dopo ben tre giornate consecutive in netto calo.

Tod's frena dopo 3 sedute in corsa

Archiviata la sessione di martedì con un poderoso rally di oltre cinque punti percentuali, ieri il titolo ha ceduto il passo alle prese di profitto.

Tod's ha infatti terminato le contrattazioni a 32,06 euro, con una flessione dell'1,78% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato quasi 70mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 50mila.

Tod's è finito sotto la lente di alcuni analisti in vista dei conti del secondo trimestre che saranno resi noti il prossimo 7 settembre.

Tod's: le attese di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Gli analisti si aspettano una performance in rallentamento e tra le più deboli del settore, con una minore visibilità delle stime per l'intero esercizio fiscale.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano un fatturato a 233 milioni di euro, in forte rallentamento anno su anno, in rialzo di circa il 2% rispetto al 20% riportato nei primi tre mesi dell'anno.

Il rallentamento è da ricondurre alla base di confronto molto più difficile, mentre su base pre-covid gli esperti stimano una frenata più contenuta, con una flessione di circa il 4% rispetto all'andamento flat nel primo trimestre, dato il peso stagionalmente inferiore del wholesale, che sottoperforma.

In particolare, su base pre-covid gli analisti di Equita SIM stimano wholesale in calo del 20% circa, simile alla flessione del 18% del primo trimestre, per il persistente approccio cauto dei clienti e la politica selettiva della società.

Per il retail invece si prevede una variazione positiva di circa l'1%, ancora tra i più deboli del settore e in peggioramento rispetto al rialzo dell'11% del primo trimestre per rallentamento Cina.

Sempre rispetto al pre-covid, gli analisti di Equita SIM pensano che i margini abbiano beneficiato di minore scontistica, aumento prezzi e cambi, in parte assorbiti però dall’aumento degli opex legati al crescente supporto di marketing, in particolare su Tod’s e Roger Vivier.

Nel complesso, la SIM milanese stima un fatturato nel primo semestre a 453 milioni di euro, in calo del 2% circa rispetto alla prima metà del 2019 e EBIT a 12 milioni di euro.

Tod's: le stime sull'intero 2022

Le stime di consensus, che parlano di un fatturato a 973 milioni di euro e un EBIT di 48 milioni, richiederebbero un’accelerazione nel secondo semestre che, pur considerando un maggiore effetto prezzi, appare un po' sfidante nel contesto attuale e rispetto al posizionamento dei marchi del gruppo, vista anche la sottoesposizione a Stati Uniti.

Equita SIM fa sapere che le sue attese risultano ancora più ottimistiche, con un fatturato visto a 982 milioni di euro e un Ebit a 69 milioni di euro.

Tod's: la strategia di Equita SIM

Tod's è in calo del 37% da inizio anno ed è il peggior titolo del settore, insieme a Moncler, e sulle stime 2023, più vicine al consensus, tratta a valutazioni non particolarmente attraenti, in attesa di maggiore consistency nel ritorno alle crescite, in particolare del retail, e di maggiore visibilità sull’evoluzione della base costi.

Non cambia così la view di Equita SIM che su Tod's mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 45,3 euro.