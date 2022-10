La seduta odierna si è conclusa con un bilancio da incubo per Tod's che ha perso terreno per la terza giornata consecutiva.

Tod's in caduta libera con volumi boom

Il titolo, dopo aver ceduto quasi due punti e mezzo percentuali ieri, ha avviato gli scambi in profondo rosso oggi, rimanendo stretto nella morsa dei venditori.

A fine seduta Tod's si presenta a 31,9 euro, con un affondo del 19,44%, alimentato da vorticosi volumi di scambio, visto che sono transitate sul mercato oltre 1,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 200mila.

Tod's: l'OPA non si perfezionerà. Non ragiunto il 90% del capitale

Tod's è crollato dopo che l’offerta della famiglia Della Valle a 40 euro si è chiusa ieri con adesioni pari al 49% del flottante, ovvero il 12,5% del capitale.

Pertanto, l’azionista di maggioranza, conteggiando anche le azioni di LVMH, che agiva di concerto, ad esito dell’OPA avrebbe raggiunto una quota dell’87%, inferiore quindi alla condizione di efficacia, che prevedeva il raggiungimento del 90% del capitale.

L’offerente stamattina ha comunicato di non voler rinunciare a tale condizione soglia: quindi l’OPA non si perfezionerà e le azioni portate in adesione saranno restituite agli azionisti.

Tod's: Della Valle non rinuncia a delisting

Gli analisti di Equita SIM ricordano che l’offerente aveva dichiarato nel documento di offerta di voler procedere in ogni caso al delisting tramite fusione di Tod’s nell’offerente (non quotato) entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell’OPA.

In questo caso all’azionista Tod’s che non approverà la fusione verrebbe riconosciuto un diritto di recesso pari alla media dei prezzi nei 6 mesi precedenti alla convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare la fusione, ovvero ragionevolmente un prezzo di recesso probabilmente inferiore ai 40 euro, tenendo presente che ad oggi la media a 6 mesi è pari a 36,2 euro.

Nel comunicato di questa mattina, Della Valle ha confermato che il gruppo lavorerà da subito in questo senso "per ottenere nei tempi necessari la realizzazione di un’operazione che spero e auspico di grande successo".