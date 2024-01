Tod’s sbanca Piazza Affari dopo alcuni dati del 2023

Seduta decisamente brillante oggi per Tod’s che, dopo aver ceduto poco più di un punto percentuale ieri, ha fatto il pieno di acquisti oggi.

Tod’s in forte rally con volumi boom

Il titolo ha chiuso la giornata con un forte rialzo, presentandosi a 33,22 euro, con un rally del 7,72% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato circa 370mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 75mila.

Tod’s: fatturato 4° trimestre 2023 oltre le stime

Tod’s ha spiccato il volo dopo che ieri ha diffuso i dati relativi al fatturato del quarto trimestre del 2023, pari a 298 milioni di euro, in rialzo del 6% anno su anno.

Il dato è superiore alle stime di Equita SIM, i cui analisti spiegano che la sorpresa rispetto alla loro previsione è spiegata in parte dai cambi, ma anche dalla crescita a cambi costanti.

In particolare a livello di canale, il retail è stato sopra le attese, con un rialzo del 12%, contro la stima di Equita SIM di un incremento del 2%, in miglioramento rispetto al terzo trimestre, anche se supportato anche da un maggiore effetto spazio, legato all’apertura di corners in concessione in alcuni department stores americani.

Sotto le attese i ricavi del wholesale, in flessione del 6% su base annua, sfavorito dalle tempistiche di consegna, ma anche da un approccio cauto della società su alcuni accounts.

A livello di geografie, gli analisti di Equita SIM segnalano il rallentamento di Italia ed Europa, che riflette l’andamento del wholesale, l’accelerazione in Nord America, un’importante accelerazione in Great China legata al confronto più facile.

La crescita resta trainata da Roger Vivier, più esposto alla Cina, e Tod’s. supportato dalle aperture negli Stati Uniti.

Si conferma inoltre la sovraperformance della pelletteria, trend ormai consolidato dal 2021, anche se il gap diventa progressivamente meno evidente con le basi di confronto più difficili.

Tod’s: Equita SIM alza le stime

Alla luce del dato di fatturato, gli analisti di Equita SIM alzano l’EBIT e l’utile netto dell’intero anno dell’1%, confermando il margine percentuale al 7,9%.

Il fatturato sopra le attese e il migliore mix di canale potrebbero giustificare un incremento di stime più materiale, ma gli analisti ipotizzano una maggiore incidenza di affitti/ammortamenti legata all’espansione della rete retail.

Equita SIM conferma quindi il margine del secondo semestre implicito in peggioramento, che già teneva conto anche di una minore crescita del fatturato rispetto al primo semestre e di costi di marketing più sbilanciati sul secondo semestre, come da indicazione del management.

Nel comunicato stampa, Diego Della Valle si dice “molto positivo” sui risultati reddituali del 2023, i cui risultati completi sono attesi per il 12 marzo.

Agli analisti di Equita SIM, il commento del patron sembra comunque coerente con le loro attese e con il consensus.

La SIM milanese alza anche le stime 2024, incrementando quelle del fatturato del 2% e quelle dell’utile netto del 3%, con una crescita organica delle vendite leggermente più ottimista grazie al retail, e margine confermato in miglioramento di 60 punti base.

Tod’s al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM confermano il giudizio neutrale, con una raccomandazione “hold”, date le valutazioni non particolarmente attraenti e in attesa di maggiore visibilità sulle crescite, tenuto conto della normalizzazione delle basi di confronto, della traiettoria di aumento dei costi e di un’esposizione particolarmente elevata alla clientela europea.

Sulla scia della revisione delle stime, gli analisti di Equita SIM hanno modificato anche il prezzo obiettivo, alzandolo del 3% a 35,5 euro.

Tod’s sotto la lente di Mediobanca

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research, che su Tod’s ribadiscono il rating “neutral”, con un target price ridotto da 43 a 40 euro.

Gli analisti evidenziano che i dati preliminari del gruppo sono in ottima salute e in aggiunto a ciò l’AD Diego della Valle si è detto fiducioso sui risultati di Tod’s e sulle prospettive future di crescita.