Tod’s pronto a dare i numeri. Cosa prevedono gli esperti?

A dispetto dell’andamento positivo dei principali indici di Piazza Affari, la seduta odierna prosegue in calo per Tod’s, che rientra così nel gruppo delle azioni a media capitalizzazione che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Italia Mid Cap.

Tod’s in calo dopo il rialzo di ieri

Il titolo ieri ha messo a segno un rialzo del 2,3%, reagendo dopo due sessioni consecutive in calo, e oggi rivede il segno meno, viaggiando al di sotto la parità.

Negli ultimi minuti Tod’s passa di mano a 31 euro, con un ribasso dello 0,64% e oltre 84mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 75mila.

Tod’s: oggi i ricavi 2023. Le attese di Equita SIM

Il titolo finisce sotto la lente nel giorno in cui la società alzerà il velo sui dati relativi al 2023, ma solo con riferimento ai ricavi, mentre per i conti completi dello scorso anno bisognerà attendere il 12 marzo.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che per oggi non è prevista una conference call e segnalano che sui ricavi la loro stima si posiziona a 1,11 miliardi di euro, poco sotto il consenso, implicando un quarto trimestre in crescita del 4% anno su anno.

Sempre sul 2023, gli analisti di Equita SIM prevedono un Ebit a 88 milioni di euro, contro gli 87 milioni del consenso.

In attesa di conoscere a breve i dati ufficiali di Tod’s, gli esperti della SIM milanese mantengono una view cauta sul titolo, reiterando la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 34,5 euro.

Tod’s sotto la lente di Intesa Sanpaolo

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Intesa Sanpaolo, che oggi hanno rinnovato l’invito a mantenere semplicemente il titolo in portafoglio, con un target price a 38 euro.

Con riferimento ai dati che saranno diffusi oggi da Tod’s a mercati chiusi, gli analisti di Intesa Sanpaolo per il quarto trimestre dello scorso anno si aspettano ricavi pari a 297 milioni di euro, in rialzo del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Per l’intero 2023, invece, la scommessa degli esperti è per un fatturato pari a 1,125 miliardi di euro, con un incremento dell’11,5% in confronto all’anno precedente.

Tod’s: le attese di Mediobanca Research

A occuparsi di Tod’s oggi sono stati anche gli analisti di Mediobanca Research, che condividono la cautela espressa da Equita SIM e da Intesa Sanpaolo.

Gli esperti, infatti, hanno reiterato il rating “neutral” sul titolo, con un fair value invariato a 43 euro.

Parlando dei ricavi dell’esercizio 2023, gli analisti di Mediobanca Research puntano a un dato pari a 1,124 miliardi di euro, in aumento dell’11,6% anno su anno, mentre nel solo quarto trimestre le stime indicano un fatturato di 295 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Guardando ai singoli canali del business, gli esperti di Mediobanca Research stimano una crescita dei ricavi a doppia cifra su base annua.