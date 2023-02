Questo particolare modello ci permette di incassare ogni anno una solida rendita crescente, investendo in un paniere composto da 10 società internazionali ad alto dividendo, con un rating BUY da parte degli analisti e una media di oltre 44 anni consecutivi di aumenti delle distribuzioni. In aggiunta alle ricche distribuzioni, queste dieci aziende leader hanno messo a segno performance record in borsa negli ultimi decenni e offrono forti potenziali di crescita per il futuro. Nel report di oggi approfittiamo del forte guadagno di quasi il 90% ottenuto in soli due anni dal nostro acquisto, per vendere parzialmente un titolo del portafoglio Top Dividend, destinando il controvalore all'acquisto di una nuova società, che offre alle attuali quotazioni un dividendo record pari all' 8 annuo, abbinato ad elevate prospettive di crescita per i prossimi anni.

"La crescita dei dividendi è un indicatore affidabile del successo a lungo termine di un'azienda" - Benjamin Graham

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da annunci di ulteriori aumenti dei dividendi da parte di alcune delle società appartenenti ai nostri portafogli, che hanno contribuito a mantenere elevate le rendite prodotte dai modelli. In particolare, i titoli caratterizzati da crescite pluriennali dei dividendi sono azioni che non hanno una politica di distribuzione di dividendi massiccia, ma invece cercano di aumentare gradualmente il dividendo ogni anno. Questo tipo di investimento è apprezzato dagli investitori che cercano un flusso crescente di reddito nel tempo, in quanto i dividendi crescono ogni anno, in parallelo all'aumento delle entrate delle aziende. In aggiunta, i titoli a crescita del dividendo hanno battuto l'inflazione nel lungo termine, ovvero hanno generato un tasso di rendimento più elevato rispetto all'aumento dei prezzi dei beni e dei servizi. Ciò significa che i dividendi in termini reali, ovvero al netto dell'inflazione, sono cresciuti a un ritmo più elevato rispetto all'aumento dei prezzi. Questo trend permette di mantenere il potere d'acquisto delle rendite, proteggendo i patrimoni contro l'erosione dovuta all'inflazione.

In particolare, nella giornata di oggi ci attendiamo l'annuncio di un probabile nuovo aumento del dividendo di **Coca Cola **(KO), società presente da tempo nei nostri portafogli Top Analisti e Top Dividend. Qualora l'incremento del dividendo dovesse essere confermato, la società passerà a 61 anni consecutivi di aumenti, confermandosi come l'azienda del portafoglio Top Dividend con il periodo più lungo di crescite. Coca-Cola ha distribuito dividendi per oltre 100 anni consecutivi. L'azienda ha iniziato a distribuire dividendi nel 1893 e da allora non ha mai interrotto le distribuzioni, rendendo Coca Cola una delle società con il più lungo record di distribuzione di dividendi nella storia del mercato azionario. Questo record di distribuzione di dividendi costante e affidabile rende la società un'opzione attraente per gli investitori che cercano una rendita stabile dai loro investimenti. Vediamo ora nel dettaglio le società che hanno annunciato nuovi aumenti dei dividendi nell'ultima settimana.

**Pepsico Inc. **(PEP) - Presente nel portafoglio Top Analisti da oltre 10 anni, con una performance maturata pari a +183%, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. Fondata nel lontano 1898 ed oltre 350.000 dipendenti, è una multinazionale americana che produce e vende bevande e snack in tutto il mondo e si concentra sulla produzione di prodotti alimentari e bevande salutari per soddisfare le esigenze dei consumatori in continua evoluzione. La società è oggi una delle più grandi aziende al mondo nel suo settore. L'azienda detiene un portfolio di marchi prestigiosi, tra cui Pepsi, Lay's, Gatorade, Tropicana, Quaker Oats e molti altri. L'azienda ha annunciato un maxi aumento di +10% del prossimo dividendo trimestrale, passando da 4,60 a 5,06 dollari per azione, con valuta di pagamento a partire dal prossimo giugno, portando a 51 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. Grazie ai costanti aumenti dei dividendi, il rendimento del titolo sui nostri prezzi di carico (yield on cost) ammonta oggi ad un ricco 8,1% annuo. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating BUY.

Approfittando del dividendo elevato, e delle quotazioni a sconto in borsa, la scorsa settimana abbiamo aumentato l'esposizione su questa seconda società. La tempistica è stata perfetta, in quanto l'azienda ha comunicato nei giorni scorsi un nuovo aumento di +6% del dividendo trimestrale, portando a 26 anni consecutivi di aumenti. Dopo questo incremento, il rendimento del titolo passa all'8% annuo sulle attuali quotazioni di borsa, uno dei rendimenti più elevati all'interno del nostro portafoglio Top Analisti. Contestualmente all' aumento del dividendo, la società ha comunicato di avere ottenuto un forte slancio nella categoria dei nuovi prodotti, con ricavi che si avvicinano ai 3 miliardi, e si sente fiduciosa nel raggiungere il suo obiettivo di 5 miliardi di di ricavi entro il 2025. L'azienda prevede anche di ottenere una redditività nella categoria dei nuovi prodotti già nel 2024, un anno prima del previsto. La categoria dei nuovi prodotti ha generato un forte aumento delle vendite, dei ricavi e della quota di mercato, ed è diventata un importante contributore alla performance finanziaria del gruppo. Nel 2022, la società ha investito oltre 2 miliardi per sostenere la crescita a lungo termine, ottenendo al contempo ottimi progressi, nonostante alcune spese una tantum abbiano influito sui risultati riportati. L'azienda ha comunque migliorato il margine operativo di 150 punti base, dimostrando la sua capacità di navigare con successo in un contesto economico sempre più sfidante. Questo ha permesso all'azienda di restituire 6,9 miliardi agli azionisti nel 2022. Il management afferma che, anche in un ambiente economico difficile, l'azienda continuerà a accelerare la sua trasformazione e a migliorare i propri risultati. L'azienda si baserà sul suo solido portafoglio di marchi multi-categoria, sulla sua nuova struttura regionale che facilita la collaborazione con decisioni più rapide, e sul suo nuovo modello di mercato per guidare le scelte strategiche e l'allocazione delle risorse, al fine di aumentare ulteriormente i profitti. Il management si dice fiducioso nella capacità di di generare valore sostenibile a lungo termine per gli azionisti. Su queste basi, confermiamo il rating BUY per il titolo, come una delle partecipazioni chiave ad alto rendimento del nostro portafoglio Top Analisti.

Dopo l'aggiornamento di martedì scorso del portafoglio Top Analisti, il report di oggi è interamente dedicato al portafoglio Top Dividend, il nostro modello composto in maniera costante da dieci società internazionali leader per dividendo. Questo portafoglio, si propone di generare una rendita crescente, investendo in un paniere di aziende caratterizzate da lunghi track record di aumenti dei dividendi, con un minimo di almeno 25 anni consecutivi di crescite. Su un totale di oltre 8.000 aziende quotate a Wall Street, solamente 130 società superano attualmente questo importante parametro di selezione. In totale, meno di 2 aziende su 100 sono state capaci di aumentare i dividendi ogni anno, indipendentemente dall'andamento dei cicli economici, numerose recessioni e fasi di debolezza. I dividendi sono denaro contante che le società distribuiscono ogni trimestre ai propri azionisti. Per mantenere trend di aumenti costanti, sono necessari bilanci solidi, supportati da business consolidati e lunghi track record di crescite di utili e ricavi. Senza questi requisiti fondamentali, risulta difficile per le società sostenere aumenti delle distribuzioni per periodi più prolungati, e di fatto la crescita del dividendo costituisce un indicatore di solidità finanziaria di una impresa. Di conseguenza, questa ristretta elite di titoli, ha premiato gli investitori con performance superiori e una volatilità più contenuta rispetto agli indici di borsa. All'interno di questo gruppo, Top Dividend seleziona solamente quelle società con i dividendi più elevati, con una revisione mensile della composizione. Attualmente, i dieci titoli del portafoglio, superano ampiamente il parametro di oltre 25 anni di aumenti dei dividendi, con una media di 44,1 anni consecutivi di incrementi, con 4 società che superano i 50 anni di aumenti.

‎Portafoglio Top Dividend - Performance

Negli ultimi due anni, il portafoglio ha confermato la capacità difensiva dei titoli a crescita dei dividendi, più evidente nelle fasi negative del mercato, con un progresso in dollari pari a **+21,9% **(pari a +39,6% calcolato in euro) contro un rialzo di +4,1% per l'indice S&P500. In termini monetari, il portafoglio è passato da 72.739 dollari di inizio 2021, a 88.675 dollari di venerdì scorso, con un guadagno di 15.936 dollari, di cui 5.693 dollari (netti da ritenute) derivanti dai dividendi percepiti.

Su queste basi, proseguiamo con la nostra metodologia, basata sui dividendi e sui fondamentali, con una rigida selezione di un ristretto numero di società internazionali sottovalutate, caratterizzate da business consolidati e crescite pluriennali di utili e ricavi, potenzialmente capaci di generare rendite superiori nel lungo termine, con qualsiasi andamento di mercato. L'investimento in società a crescite dei dividendi è una maratona, che genera risultati superiori negli anni, sfruttando il potente effetto dell'interesse composto. Albert Einstein definiva l'interesse composto come l'ottava meraviglia del mondo, affermando: “Chi lo capisce guadagna, chi non lo capisce paga”. Con un rendimento del 15% anno, un capitale raddoppia ogni cinque anni e quadruplica ogni dieci anni, creando quello che molti definiscono come l'effetto palla di neve. Se prendiamo una piccola palla di neve (dividendi) e la facciamo rotolare giù da una montagna, questa accumulerà progressivamente altra neve diventando sempre più grande fino ad assumere dimensioni enormi (effetto composto).

Top Dividend è un potente e semplice strumento che permette di costruire una elevata rendita passiva, abbinata a potenziali capital gain nel medio lungo termine. Top Dividend è uno dei tre portafogli internazionali inclusi nel servizio online e viene elaborato utilizzando un sofisticato sistema di ricerca, in grado di identificare un ristretto gruppo di società, caratterizzate da dividendi periodici attestati ai massimi livelli e fondamentali a sconto rispetto al mercato, con una revisione mensile della composizione. In aggiunta al requisito di dividendo elevato, per appartenere al portafoglio Top Dividend, le società candidate devono superare un ulteriore rigido parametro di selezione: avere mantenuto un track record di almeno 25 anni consecutivi di crescite dei dividendi, a garanzia della sicurezza e stabilità delle rendite distribuite dal modello. Questo ulteriore criterio conferma il profilo di elevata qualità delle aziende selezionate. Storicamente, le aziende con lunghi track record di aumenti dei dividendi, (dividend growth) hanno sistematicamente ottenuto performance superiori al mercato con una minore volatilità, e hanno dimostrato una maggiore capacità di attraversare indenni anche le fasi più difficili dei mercati, come recessioni economiche, crisi politiche, guerre locali e regionali, gravi attentati e shock petroliferi, che si sono alternate di frequente in questi ultimi decenni nel mondo.

L'importanza dei dividendi nel lungo termine e analisi storiche

La nostra strategia di selezione è indirizzata all'investimento in un paniere ristretto di società leader, caratterizzate da quotazioni a sconto e da lunghi track record di crescite dei dividendi, reinvestendo con costanza le cedole incassate e sfruttando il questo modo il potente effetto leva derivante dall'interesse composto. Secondo uno studio realizzato da Hartford Funds e Morningstar, che prende in considerazione 51 anni di borsa Usa (dal 1960 al 2021), un capitale di 10.000 dollari investito nel 1960 sui titoli a dividendo dell'indice S&P500, si è trasformato a fine 2021 in un importo pari a 4.949.663 dollari, considerando il reinvestimento dei dividendi, contro 795.823 dollari senza i dividendi, confermando come nel lungo termine gran parte della ricchezza accumulata sia stata generata proprio dai dividendi, spostando in secondo piano i soli capital gain.

Performance e dividendi dal 1871 ad oggi

Considerando l'intero periodo storico del mercato azionario Usa, e analizzando le performance secolari, notiamo che più si allunga l'orizzonte temporale e più i dividendi acquistano maggiore importanza nella determinazione della performance complessiva. Dal gennaio 1871 ad oggi la performance della borsa Usa è stata pari al 4,5% annuo composto senza considerare i dividendi e del 9,1% annuo composto calcolando il reinvestimento dei dividendi. Il potente effetto leva generato dell'interesse composto (effetto palla di neve) ha amplificato in maniera esponenziale i guadagni. Un solo dollaro investito sull'indice della borsa Usa nel 1871 è diventato oggi 831 dollari senza considerare i dividendi e ben 511.867 dollari reinvestendo i dividendi! (fonte dqydi.net)Anche rettificando i dati per gli effetti dell'inflazione, i risultati storici restano elevati. Un dollaro investito sull'indice della borsa Usa nel 1871 vale oggi 35 dollari in termini reali senza considerare i dividendi e ben 21.548 dollari reinvestendo i dividendi, con un rendimento pari al 6,8% annuo composto al netto dell'inflazione! In sintesi, i dividendi sono stati la maggiore componente per la performance complessiva dei mercati azionari nel lungo termine. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato. Vediamo ora nel dettaglio il nuovo portafoglio Top Dividend per il mese in corso.

Come si evidenzia, la tabella sopra contiene diversi indicatori fondamentali, per permettere ai nostri abbonati di effettuare ulteriori analisi e approfondimenti. Vediamo nel dettaglio i principali parametri fondamentali del portafoglio Top Dividend.

Dividendo %: La nuova selezione dei dieci titoli conferma rendimenti elevati, con un dividendo medio pari a 4,7% annuo, contro 1,7% dell'indice S&P500, con un massimo di 8% annuo per la società con il maggiore dividendo, ad un minimo di 3% annuo per la società con il minore dividendo.

Cap in mil $: Indica la capitalizzazione di borsa in milioni di dollari alle attuali quotazioni. Il valore attuale per le dieci società del portafoglio Top Dividend mostra un valore medio di 84,8 miliardi di dollari, con un massimo di 332 miliardi per la società con la maggiore capitalizzazione, ad un minimo di 4,4 miliardi per la società con la minore capitalizzazione.

Payout Ratio: Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti ed inferiori a 1, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Il valore attuale per le dieci società del portafoglio Top Dividend mostra un Pay Out medio pari a 0,7.

Beta 60 mesi: Il Beta è il coefficiente che misura il comportamento di un singolo titolo rispetto al mercato. Un Beta maggiore di uno evidenzia oscillazioni di un titolo superiori al mercato, mentre un Beta inferiore ad uno mostra movimenti del titolo inferiori alle variazioni del mercato. Attualmente il Beta medio del portafoglio è pari a** 1**, in linea rispetto al mercato.

Fwd Price Earning: E' uno degli indicatori più usati nella valutazione delle società. In questa colonna è riportato il Forward Price Earning, ovvero il rapporto tra prezzo di borsa e utili attesi per l'anno in corso. Attualmente il Price Earning medio delle dieci società del portafoglio è pari a 14,3 volte, contro 16,4 volte dell'indice S&P500.

Giudizio Analisti: Indica i giudizi medi dei broker e analisti internazionali che seguono attualmente le società. Il valore attuale per le dieci società del portafoglio Top Dividend mostra un giudizio medio pari a** BUY (2,5)**, in una scala da 1 Strong Buy, a 5 Sell.

Numero Analisti: Indica il totale degli analisti che seguono le società. In media, le valutazioni riportate in tabella si basano su un totale di 11 analisti.

Target Analisti: indica il potenziale di crescita medio dai prezzi attuali di borsa calcolato dagli analisti per i prossimi 6-12 mesi. Attualmente l'obiettivo di guadagno medio del portafoglio Top Dividend è pari a +4,8%. Sommando i dividendi previsti, pari ad un ulteriore 4,7% annuo, il rendimento obiettivo totale sale a +9,5%. I target potenziali degli analisti sono pubblicati a scopo informativo e per un maggiore approfondimento da parte dei nostri lettori, ma non vengono considerati nella costruzione del portafoglio. La nostra selezione dei titoli si basa principalmente sul dividendo.

Dividendo 8% e quotazioni a sconto per una delle società più performanti a Wall Street degli ultimi 65 anni

Principali motivazioni di acquisto: La nuova società di cui parliamo oggi è una delle cinque aziende del nostro portafoglio con i dividendi più elevati. Sulla base della nostra partecipazione nel Top Dividend, il titolo produce attualmente una rendita da dividendi pari a 8% annuo, suddiviso in quattro rate trimestrali e previsti in ulteriore crescita. Secondo il professor Jeremy Siegel, professore di finanza alla Wharton University, considerato come uno dei più autorevoli studiosi di mercati azionari, questa società si è classificata nei primi 5 posti assoluti per performance in borsa tra tutte le aziende Usa tra il 1957 e il 2021,** **con un guadagno pari a +18,02% annuo composto. I risultati sono stati sorprendenti: un importo di 1.000 dollari investito nel 1957 si è trasformato in un capitale multimilionario pari ad oltre 46 milioni di dollari! Nonostante le performance maturate, attualmente il titolo quota oggi ad un livello inferiore di oltre il 30% rispetto ai massimi raggiunti a giugno 2017, creando una interessante occasione per accumulare sul titolo a prezzi scontati. La società è presente in modo continuativo da diversi anni in entrambi i nostri modelli Top Dividend e Top Analisti. Con una rischiosità inferiore del 40% rispetto al mercato, ed una forte capacità di difesa dimostrata nei precedenti cicli ribassisti dei mercati, questa società si adatta particolarmente ad una situazione di volatilità come quella attuale e costituisce uno degli investimenti chiave del nostro portafoglio.

Descrizione del business: Fondata nel lontano 1822, la società è una delle maggiori aziende al mondo per la produzione di sigarette, prodotti collegati al tabacco come sigari e tabacco da pipa e prodotti senza fumo (smokeless) a base di nicotina. L'azienda produce e distribuisce alcuni tra i marchi più conosciuti a livello globale, e vende i suoi prodotti principalmente a grossisti, distributori, grandi organizzazioni di vendita al dettaglio, e importanti catene di negozi.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso pari a **+5,3% **annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti confermano il trend e stimano una crescita annua composta degli utili pari al **4,6% **annuo.

Trend del dividendo: La società distribuisce un ricco dividendo del 8% annuo, ed ha incrementato la cedola per 53 anni consecutivi. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso di +8,03% annuo composto. Il payout risulta sostenibile, e pari al 80%. Negli ultimi anni, il dividendo si è mosso da un minimo del 4% nei periodi di maggiore sopravvalutazione, ad un massimo del 7% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Il dividendo attuale, pari al 8% annuo, indica un forte sconto del titolo in borsa. Per tornare in area di sopravvalutazione il titolo dovrebbe quasi raddoppiare dai valori attuali.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 8,8 volte gli utili attesi per il 2023, uno dei livelli più bassi tra tutte le grandi aziende quotate a Wall Street. La capitalizzazione attuale è pari a 85 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 4,1 volte.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 13 analisti e broker che seguono il titolo è pari a HOLD (2,7) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio per i prossimi 12 mesi pari a +2,6% dai livelli attuali, a cui si aggiunge il ricco dividendo atteso pari al 8%, per un potenziale complessivo pari a +10,6%.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 3,76 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: 4% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita prevista per gli utili nei prossimi anni.

3) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 65,17 dollari. Considerando le ultime quotazioni di borsa pari a 47,24 dollari, il titolo presenta un forte sconto pari al 27,5% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste valutazioni, ai prezzi attuali aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo per il nostro portafoglio Top Dividend.