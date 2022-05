Dopo la devastante chiusura di aprile degli indici azionari americani, che hanno portato ampiamente a doppia cifra negativa la loro performance da inizio anno e dai massimi storici ottenuti nei primi giorni di gennaio, maggio è iniziato in decisa sofferenza anche per gli indici europei, che dovevano ancora inglobare gran parte del calo americano di venerdì, avvenuto a borse europee già chiuse.

Perciò Eurostoxx50 ha passato in negativo tutta la seduta e, con lui, tutte le borse europee. Però, ancora una volta, il calo europeo ha catturato solo parte della negatività americana, confermando il momento di maggior forza dei listini d’Europa rispetto a quelli USA. È una situazione che non riesco a motivare con un ragionamento logico decente.

L’Europa è più vicina e più esposta alle conseguenze dirette della guerra d’Ucraina. Ha (aveva?) molto più interscambio con la Russia, e subisce sulla sua pelle la durezza delle sanzioni. Ha un ciclo economico già assai deteriorato, con le stime del primo trimestre che già presentano riduzioni di PIL o azzeramenti di crescita per alcuni paesi (ad esempio Germania, Francia e Italia) e riduzioni delle stime del FMI sulla crescita a fine anno molto più ampie in Europa di quanto si ipotizzi per gli USA. La fiducia dei consumatori europei è sotto i tacchi, mentre l’inflazione, a causa dei prezzi di petrolio e gas, sale a ritmi solo leggermente inferiori a quella USA.

Tutti questi elementi farebbero pensare a maggior debolezza per gli indici d’Eurozona, non certo a maggior resilienza. Solo l’euro, in caduta fino a 1,05 sul dollaro, fornisce un po’ di sostegno alla competitività delle imprese europee.

Allora non mi resta che attribuire il motivo dell’appeal relativo dell’azionario europeo alla mancanza di concorrenza che l’obbligazionario riesce a fare all’azionario. Mentre in USA il forte rimbalzo dei rendimenti, che sul Treasury decennale hanno raggiunto il 3%, comincia a competere col rendimento che si può avere dai dividendi azionari, in Europa il Bund a 10 anni rende ancora meno del 1%, mentre i dividendi, in Europa, sono più alti di quelli distribuiti in USA. Perciò l’investimento in obbligazioni non può ancora essere visto come alternativa allettante all’investimento in azioni.

La seduta di ieri, comunque, è terminata in Europa con un saldo non lieve (-1,81% per Eurostoxx50, simile per quasi tutti gli altri indici di Eurolandia, leggermente meno peggio per il Dax tedesco), anche perché il rimbalzo iniziale degli indici USA si è sgonfiato dopo la prima ora.

Chiusa l’Europa, a Wall Street è andata in scena la replica di uno spettacolo che durante le correzioni dei mercati rialzisti le mani forti spesso mettono in scena, specialmente quando gli indici arrivano a contatto con livelli grafici di grande importanza. Questo spettacolo si chiama “La Trappola per l’Orso”.

Ieri, dopo lo sgonfiamento del rimbalzo della prima ora, l’indice SP500 ha finalmente raggiunto il suo supporto chiave, rappresentato dal minimo dell’anno di 4.115, realizzato il 24 febbraio scorso, quando iniziò la guerra d’Ucraina. È il livello che veniva considerato da molti analisti come “l’ultima spiaggia” per evitare un altro bagno di sangue, che molti ipotizzavano si potesse estendere almeno fino a quota 3.800.

Personalmente non mi ero mai unito a questo coro catastrofista, pensando che questo movimento, che dura da 4 mesi, rappresentasse una forte correzione, ma non la fine del mercato rialzista. Per completare il movimento rialzista di lunghissimo periodo, partito dal minimo del 2009, che porterà al culmine del “Bull Market” secolare ed alla fine definitiva della festa, credo che manchi ancora almeno un ampio movimento rialzista, che realizzi sull’indice guida SP500 qualche altro massimo storico.

Nelle settimane passate ho a più riprese sottolineato la probabilità che venisse interessata l’area 4.000, ma che lì la correzione si sarebbe probabilmente esaurita.

Ebbene, ieri le vendite sui 500 titoli più importanti di Wall Street hanno prodotto, poco prima delle 19 ora europea, una profonda penetrazione di questo supporto, che ha provocato ulteriori vendite per quasi altre due ore ed il raggiungimento di un minimo a 4.063 sull’indice SP500, con una ulteriore perdita provvisoria di -1,7%, dopo il -3,6% di venerdì scorso. L’avvitamento sembrava inarrestabile, i catastrofisti cominciavano a cantare vittoria, ma… ecco entrare in azione la task force dei supereroi che hanno il compito di salvare Wall Street ogni volta che si sporge troppo verso il baratro.

Magicamente, dopo aver permesso a tutti gli stop loss dei “day trader” di scattare, le mani forti hanno cominciato a comprare in modo sempre più convinto, trascinando SP500 al recupero.

E che recupero! Dal fondo di 4.063 sono stati riconquistati in poco più di un’ora ben 92 punti (pari al 2,26%) e la chiusura di seduta ha mandato alla storia un saldo giornaliero di +0,56% e soprattutto il ritorno a quota 4.155, ben 40 punti al di sopra della fatidica “ultima spiaggia” di 4.115.

Inutile dire che chi si è dannato a vendere, alla rottura del minimo di febbraio, è rimasto con un palmo di naso e con la convinzione che i mercati siano ormai manipolabili a piacimento.

Non voglio girare il coltello nella piaga, ma ricordo che, specialmente sui listini USA, il film visto ieri non è certo una Prima Visione, ma solo l’ennesima replica di quel che ho già visto, e chi mi segue ha potuto leggere descritto, innumerevoli volte negli anni passati.

Ora, che cosa possiamo aspettarci per il futuro? La statistica vuole che una falsa rottura equivalga ad un segnale contrario. Perciò l’ipotesi di un rimbalzo, anche cospicuo, ha buone possibilità di materializzarsi.

E l’inversione rialzista, che ponga fine alla correzione di quattro mesi? Questo scenario necessita ancora di qualche conferma. La prima e più importante è che questo rimbalzo riesca a superare il livello raggiunto dal precedente effimero rimbalzo del 28 aprile, cioè quota 4.308. Sarebbe il primo mattone per costruire l’inversione.

Poi occorre che da quel livello si scenda di nuovo un po’, ma rimanendo abbastanza al di sopra del minimo di ieri. Infine, che da quel secondo minimo ascendente il rialzo riparta, e riesca superare il massimo raggiunto da questo rimbalzo partito ieri.

Ci vorrà tempo. Ora cominciamo a verificare se il rimbalzo riesce a mostrare gambe buone.