Il presidente Usa Joe Biden ha accettato "in linea di principio" d'incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Basterà per placare i mercati? L’inflazione intanto galoppa

Il presidente Usa Joe Biden ha accettato "in linea di principio" d'incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Basterà per placare i mercati? L’inflazione intanto galoppa

Putin e Biden si vedranno presto?

Sotto i riflettori anche in questo avvio di ottava resta la crisi in Ucraina, con la Russia che ha fatto marcia indietro sulla precedente promessa di ritirare decine di migliaia dei suoi soldati dal confine settentrionale del Paese. Domenica la Casa Bianca ha comunicato che il presidente Usa Joe Biden ha accettato "in linea di principio" d'incontrare il presidente russo Vladimir Putin se si fosse astenuto dal lanciare un'invasione, che secondo i funzionari di Washington rimane comunque sempre più probabile. Biden ha dichiarato venerdì di essere certo che Mosca abbia ormai deciso di invadere l'Ucraina.

Gli Usa preparano le sanzioni

L'amministrazione Usa ha preparato intanto, secondo fonti, un primo pacchetto di sanzioni da adottare nei confronti della Russia nel caso di invasione dell'Ucraina che include il divieto alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare transazioni per le principali banche russe. Questa misura mirerebbe ad impedire, o limitare, i pagamenti internazionali, tagliando quindi fuori il sistema bancario russo dai flussi di denaro globali. Un'altra misura sarebbe quella di inserire individui e società russe nella lista dei Specially Designated Nationals (Sdn) in modo da escludersi dal sistema bancario statunitense, di vietare il trading negli Usa e di congelare i loro beni negli Stati Uniti.

Il comunicato dell’Eliseo sull'incontro dei presidenti

La notizia di un prossimo incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden è contenuto in un comunicato che esce dall'Eliseo francese: "Il Presidente della Repubblica ha parlato con il Presidente degli Stati Uniti, Sig. Joe BIDEN e il Presidente della Federazione Russa, Sig. Vladimir PUTIN. Ha proposto un vertice che si terrà tra il presidente BIDEN e il presidente PUTIN e poi con le parti interessate per discutere la sicurezza e la stabilità strategica in Europa. I presidenti BIDEN e PUTIN hanno entrambi accettato il principio di tale vertice. La sostanza dovrà essere preparata dal Segretario BLINKEN e dal Ministro LAVROV durante il loro incontro di giovedì 24 febbraio". Condizione per la tenuta dell'incontro è ovviamente che la Russia non invada l'Ucraina.

Incontro giovedì tra i ministri degli esteri Usa e russo

Anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, dovrebbero incontrarsi giovedì per discutere ovviamente della situazione dell'Ucraina.

Per adesso l’attacco resta possibile

Gli Usa non si fanno tuttavia troppe illusioni, il responsabile delle relazioni esterne della Casa Bianca, Jen Psaki, ha fatto sapere "Siamo sempre pronti per la diplomazia. Siamo anche pronti a imporre conseguenze rapide e gravi se la Russia dovesse invece scegliere la guerra".

Per adesso la realtà è che le immagini satellitari mostrano sviluppi russi in prossimità del confine ucraino, sono inoltre stati riportati rumori di scontri a fuoco nelle regioni orientali, dove si scontrano le forze messe in campo dal governo ucraino e le forze separatiste filorusse.

Non solo Ucraina, l’inflazione resta un problema

Tutto questo accade mentre sullo sfondo resta il tema dell'inflazione e del rischio che la Federal Reserve vada ad attuare almeno 5 rialzi dei tassi (per alcuni osservatori potrebbero anche essere 7) nel corso del 2022.

Tra i promotori di un'azione determinata da parte della Fed resta il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, che ha confermato la sua convinzione che la banca centrale debba alzare i tassi dell'1% entro luglio (quindi di 50 punti base in uno dei prossimi 2 incontri che si terranno prima di quella data) e adottare azioni per iniziare la riduzione del bilancio da quasi 9.000 miliardi dollari nel secondo trimestre del 2022.

La Fed cerca di placare i mercati

Secondo John Williams, presidente della Federal Reserve Bank di New York, non ci sono argomenti convincenti perché l'istituto centrale di Washigton ritorni a una politica di aumento del costo del denaro con un rialzo dei tassi di 50 punti base. Secondo quanto riporta Reuters, Williams ha sottolineato come sia possibile accelerare o rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi in un secondo momento, in relazione a come si svilupperà l'economia Usa. Williams ha dichiarato "Con la forte economia e l'inflazione che oggi è bene al di sopra del nostro obiettivo del 2% a lungo termine, è il momento di avviare il processo per riportare i tassi di interesse verso livelli più normali. Mi aspetto che sarà opportuno aumentare l'intervallo target nel nostro prossimo incontro di marzo".

Per Charles Evans, president della Federal Reserve (Fed) di Chicago, l'attuale elevata inflazione richiede un "sostanziale riposizionamento" delle politiche dell'istituto centrale di Washington, ma non tanto da frenare l'economia e distruggere l'occupazione. Evans, intervenendo a una conferenza della University of Chicago Booth School of Business, ha ribadito di ritenere che le pressioni sui prezzi continueranno ad allentarsi da sole senza aumenti aggressivi dei tassi d'interesse Usa. "La nostra impostazione della politica monetaria è sbagliata rispetto all'attuale deciso aumento dell'inflazione", ha ammesso Evans, secondo quanto riporta Reuters, aggiungendo però che eliminando gli effetti della pandemia e dei problemi di supply chain che potrebbero svanire, "secondo la mia lettura l'inflazione sottostante sembra essere ancora ben ancorata a livelli coerenti con l'obiettivo medio del 2% della Fed".

Ppi Germania al 25%

Che l'inflazione resti il problema di fondo principale da affrontare da parte delle banche centrali, e di certo non solo della Fed, lo dimostra il dato di questa mattina relativo al ppi tedesco. L'indice dei prezzi alla produzione di gennaio è infatti cresciuto in Germania del 2,2% su base mensile, un valore superiore rispetto al +1,5% del consensus anche se inferiore al dato di dicembre di +5%. Il dato su base annua mostra tuttavia un forte incremento, del 25%, che supera il +24,4% del consensus e il +24,2% del mese di dicembre.

(Alessandro Magagnoli)