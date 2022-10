A Piazza Affari quest'ultima seduta della settimana prosegue in positivo anche per Unicredit e Intesa Sanpaolo che si muovono però a una velocità differente.

Unicredit sale più di Intesa Sanpaolo

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di oltre due punti percentuali, Unicredit si regala il bis oggi e negli ultimi minuti passa di mano a 11,106 euro, con un vantaggio dell'1,61% e circa 19 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 18 milioni.

In luce verde anche Intesa Sanpaolo che, dopo aver guadagnato quasi due punti percentuali ieri, anche oggi si mostra più cauto rispetto a Unicredit.

Il titolo è fotografato a 1,72 euro, con un rialzo dello 0,8% e oltre 91 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 121 milioni.

Unicredit e Intesa su, ma da Spread e BTP indicazioni contrastanti

Unicredit e Intesa Sanpaolo anche oggi guadagnano terreno sulla scia della positiva intonazione del Ftse Mib che, pur avendo ritracciato nettamente dai massimi intraday, si conferma lungo la via dei guadagni.

I due bancari, al pari degli altri protagonisti del settore, sono puntellati anche dai segnali di distensione che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund cala dello 0,36% a 240,62 punti base, mentre gli acquisti sui BTP hanno come effetto quello di far scendere il rendimento del decennale, con una flessione del 2,69% al 4,638%.

Unicredit e Intesa Sanpaolo: DB si aspetta conti buoni. Buy reiterato

Tornando a Uncredit e Intesa Sanpaolo, anche in vista delle prossime trimestrali, ci si chiede quale sia il titolo migliore tra i due da mettere in portafoglio.

Gli analisti di Deutsche Bank si aspettano nel complesso buoni risultati al settore finanziario, con riferimento ai conti del terzo trimestre.

Per le banche in particolare le attese sono per utili cumulati pari a 2,53 miliardi di euro, rispetto ai 2,79 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, mentre il margine di interesse dovrebbe salire dell'8% a 6,06 miliardi di euro.

Guardando ai singoli titoli, Deutsche Bank ha una raccomandazione "buy" tanto su Unicredit quanto su Intesa Sanpaolo, con un prezzo obiettivo a 13,9 euro nel primo caso e a 2,6 euro nel secondo.

Unicredit promosso da Mediobanca. Ora è outperform

Buone notizie per entrambi i titoli sono arrivate oggi da Mediobanca Securities, i cui analisti hanno riservato una promozione a Unicredit, con un cambio di rating da "neutral" ad "outperform", e il contestuale ingresso del titolo nella top 5 dei bancari scelta da Mediobanca.

Intesa Sanpaolo: upgrade da Mediobanca, ma analisti più cauti

Dagli esperti di quest'ultima è arrivato un upgrade anche per Intesa Sanpaolo, la cui raccomandazione è stata modificata da "underperform" a "neutral".

Unicredit e Intesa Sanpaolo: la strategia di Credit Suisse

Anche da Credit Cuisse arriva una strategia differente per i due big del settore bancario.

La view è più cauta per Intesa Sanpaolo, coperto con una raccomandazione "neutral" e un fair value a 2 euro.

Gli analisti hanno messo mano alle stime del gruppo, alzandole del 4%-5% per il net interest income con riferimento all'anno in corso e al prossimo, ma al contempo hanno incrementato quelle sugli accantonamenti nell'ordine del 20%-30%.

Bullish invece la view di Credit Suisse su Unicredit, con una raccomandazione "outperform" e un prezzo obiettivo a 14,4 euro.

Anche in questo caso la banca elvetica ha modificato le stime, alzando quelle di utile netto del 5% con riferimento all'anno in corso e del 3% per il 2023.

La revisione è stata decisa per tenere conto di maggiori stime sul net interest income in considerazione dell'aumento dei tassi di interesse.

Secondo gli esperti di Credit Suisse, nell'ambito di un quadro macro caratterizzato da incertezza, Unicredit è una delle banche più resistenti nel sud Europa.