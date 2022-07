Sulla scia della negativa intonazione del Ftse Mib e in particolare del settore bancario, anche Unicredit perde terreno oggi.

Unicredit cala ma meno degli altri bancari

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri circa due punti percentuali in seguito a tre giornate consecutive in calo, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite, mantenendosi sempre in rosso.

Mentre scriviamo, Unicredit si presenta a 8,579 euro, con una flessione dell'1,03% e oltre 9,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 23 milioni.

Unicredit giù: Spread e BTP imboccano sentieri opposti

Il titolo si muove quasi in linea con il Ftse Mib e si difende meglio degli altri bancari, viaggiano comunque in calo sulla scia delle indicazioni contrastanti che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si allarga ancora e sale dell'1,39% a 240,4 punti base, mentre non pochi acquisti si riversano sui BTP che vedono calare i tassi, con il rendimento del decennale in flessione del 3,25% al 3,34%.

Unicredit: domani la trimestrale. Cosa prevede il consensus?

Intanto Unicredit resta sotto i riflettori in vista dell'appuntamento di domani, quando prima dell'apertura di Wall Street saranno diffusi i conti del primo semestre e del secondo trimestre dell'anno.

Con riferimento a quest'ultimo periodo, il consensus prevede che il gruppo riporti un utile netto pari a 908 milioni di euro, in calo rispetto agli 1,1 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

Il margine di intermediazione è visto in aumento da 4,4 a 4,49 miliardi di euro, mentre il risultato netto di gestione dovrebbe attestarsi a 1,55 miliardi di euro e il CET1 al 14,2%.

Unicredit: la preview di Banca Akros sui conti

Meno pessimistica la previsione di Banca Akros sugli utili, visto che gli analisti si aspettano un dato in flessione del 5% a 980 milioni di euro.

Per i ricavi la stima è di un rialzo del 2,6% a 4,5 miliardi di euro e buone notizie sono attese sul fronte della posizione di capitale che dovrebbe confermarsi forte, tanto che gli analisti si aspettano un Common Equity Tier 1 fully loaded pari al 13,7%.

Banca Akros scommette inoltre su un'iniziale normalizzazione degli accantonamenti per perdite su crediti che dovrebbero attestarsi a 550 milioni di euro, dopo i livelli molto bassi del primo semestre 2021.

In attesa dei dati ufficiali di Unicredit, gli analisti mantengono una view bullish sul titolo, con una raccomandazione "accumulate" e un prezzo obiettivo a 12,2 euro.

Unicredit: bullish la view di UBS, cauta Mediobanca

Ottimisti anche i colleghi di UBS che sul titolo hanno reiterato nei giorni scorso il rating "buy", con un target price ridotto da da 15,4 a 12,2 euro.

Non c'è altrettanto entusiasmo da parte di Mediobanca Securities che in generale ha una view cauta sul settore bancario italiano.

A detta degli esperti, "quello che potrebbe andar male sta andando male e i tassi sono un piccolo sollievo", aggiungendo che volatilità e incertezza dovrebbero continuare a dominare la scena da qui a fine anno.

Mediobanca scommette in ogni caso su una buona trimestrale di Unicredit che dovrebbe consegnare numeri forti, con un utile netto visto a 980 milioni di euro e un Common Equity Tier 1 ratio in rialzo su base trimestrale al 14,2%.

Gli esperti mantengono una view improntata alla cautela sul titolo, con una raccomandazione "hold" e un fair value a 10,7 euro.