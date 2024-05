Brillante seduta per Unicredit che ha guadagnato terreno per la seconda giornata consecutiva.

Unicredit in rally

Il titolo, lasciatasi alle spalle la sessione di ieri con un progresso di quasi due punti percentuali, è riuscito a fare ancora meglio oggi.

Unicredtit si è presentato al close a 36,09 euro, con un rally del 3,59% e oltre 17 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,6 milioni.

Unicredit: i conti del 1° trimestre

Il titolo ha calamitato gli acquisti sulla scia dei risultati del primo trimestre di Unicredit che hanno evidenziato un un utile netto in rialzo del 24% a 2,558 miliardi di euro, a fronte di ricavi totali in ascesa del 7% a 6,371 miliardi.

Il margine di interesse ha mostrato una salita dell’8% a 3,578 miliardi di euro, mentre l’utile operativo è salito del 13% a 4,065 miliardi di euro.

Da segnalare il forte incremento del CET1 che si è attestato al 16,2%, escludendo al 100% l’utile di periodo, in crescita di oltre 30 punti base trimestre su trimestre, continuando a beneficiare dall’ottimizzazione degli RWA.

Unicredit: l’outlook per quest’anno

Quanto alle previsioni per i prossimi mesi, la guidance di utile 2024 è stata rivista da “circa in linea con il 2023 a 8,6 miliardi di euro, a oltre 8,5 miliardi, che secondo Equita SIM apre a una possibile revisione al rialzo nei prossimi trimestri.

Prevista retribuzione o utilizzo del capitale in eccesso entro il 2027 e si parla di circa 9 miliardi di euro rispetto al livello del 13%.

La distribuzione totale 2024 è in linea con il 2023 e distribuzioni totali medie 2025-2026 attese oltre quella del 2024.

Unicredit: il commento di Equita SIM

Per Equita SIM, Unicredit ha riportato forti risultati nel primo trimestre, significativamente superiori alle attese principalmente per maggiori ricavi, minori accantonamenti per perdite su crediti e più bassi oneri sistemici.

Lato ricavi, secondo Equita SIM le principali sorprese positive arrivano da commissioni e trading, mentre il margine di interesse è stato in linea con le attese ed è risultato in leggero calo su base trimestrale con uno spread commerciale che nel primo trimestre si è mostrato resiliente e una dinamica dei volumi ancora relativamente debole.

Gli analisti valutano molto positivamente l’ottimo andamento delle commissioni a 2,1 miliardi di euro, in marcata crescita sia su base trimestrale che annua, principalmente grazie a più alte commissioni su investimenti e prodotti assicurativi.

Equita SIM mantiene una view bullish su Unicredit, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 38 euro.

Unicredit: la view di Barclays e Berenberg

A puntare sul titolo è anche Barclays che oggi ha rinnovato l’invito a sovrappesarlo in portafoglio, con un target price a 41,5 euro, dopo la trimestrale migliore delle attese, accompagnata da un upgrade della guidance.

Un ottimismo condiviso anche da Berenberg che su Unicredit ha una raccomandazione “buy”, sulla scia dei conti del primo trimestre che ha superato le stime su tutti i fronti, incrementando i target di utile netto e distribuzione 2024.

Unicredit sotto la lente di UBS e di Jefferies

A scommettere su Unicredit è anche UBS che oggi ha reiterato il rating “buy” e un fair value a 45,5 euro.

La banca elvetica ha evidenziato un utile netto superiore alle stime del consenso e oltre le previsioni, con una guidance 2025-2026 che indica un upside rispetto alle loro attese e a quelle del consenso in termini di utili e distribuzione.

Bullish anche la view di Jefferies che suggerisce di acquistare Unicredit, con un prezzo obiettivo a 41,6 euro.

Per gli analisti l’utile netto è stato del 20% superiore alle attese del mercato, con tutti i punti chiave oltre le stime.