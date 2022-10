In una giornata in cui il Ftse Mib si spinge in avanti, ma senza particolare verve, spicca ancora di più la buona performance di Unicredit.

Unicredit in bella mostra tra le banche e sul Ftse Mib

Il titolo indossa la maglia rosa nel settore bancario e occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

Non più tardi di venerdì scorso Unicredit ha ceduto quasi mezzo punto percentuale, tirando il fiato dopo ben sei sedute consecutive in salita.

Oggi il titolo ha imboccato da subito la via dei guadagni, allungando progressivamente il passo e presentandosi negli ultimi minuti a 12,484 euro, con un vantaggio dell'1,84% e oltre 14,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 17 milioni.

Unicredit alza guidance dopo decisione BCE su TLTRO

Unicredit ha ritrovato la retta via sulla scia delle indicazioni arrivate da un comunicato diffuso questa mattina.

L'istituto di Piazza Gae Aulenti ha fornito un update della guidance a seguito della decisione BCE in merito alle condizioni del TLTRO.

Alla luce del prudente riconoscimento, da parte di Unicredit, degli effetti del TLTRO e tenendo conto di tutte le conseguenze economiche dell'annuncio della BCE, la stima del margine di interesse per l'intero anno 2022, esclusa la Russia, è stata aggiornata da oltre 9,6 a oltre 9,7 miliardi di euro, includendo un contributo positivo del TLTRO al margine di interesse per l'intero anno di circa 400 milioni di euro.

Per il 2023, la previsione è di un net interest income ex Russia di almeno 10,1 miliardi di euro, assumendo un Deposit Facility Rate dell’1,5%.

Viene confermata la sensibilità del margine di interesse di 0,5 miliardi di euro per un ulteriore incremento del Deposit Facility Rate di 100 punti base.

Unicredit sotto la lente di Equita SIM. Sale il target price

Equita SIM fa sapere che la sua stima per il 2023 è di un margine di interesse ex Russia di 10,8 miliardi di euro.

Gli analisti mantengono una view bullish su Unicredit e ribadiscono la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo che è stata alzato venerdì scorso del 2% a 15,6 euro.

Il miglioramento della valutazione è da ricondurre a vari fattori, tra cui la rivisitazione verso l'alto delle stime per il 2022 da parte di Unicredit.

A ciò si aggiunga la maggiore remunerazione attesa per gli azionisti e una dotazione di capitale più grande.