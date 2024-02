Unicredit in evidenza. Può salire ancora tanto: fin dove?

In linea con l’andamento del Ftse Mib, che oggi risale la china dopo il calo della vigilia, anche Unicredit ha ritrovato la retta via.

Unicredit risale dopo il calo della vigilia

Il titolo ieri ha chiuso gli scambi in flessione di oltre mezzo punto percentuale dopo tre sessioni consecutiva in salita e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti Unicredit viene fotografato a 29,94 euro, con un progresso dell’1,87% e quasi 4,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 10 milioni.

Unicredit aiutato da Spread e BTP

Il titolo mette a segno la migliore performance nel settore bancario e occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip, mostrando più forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Unicredit beneficia delle positive indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario, con lo Spread BTP-Bund che si restringe e cala dello 0,56% a 153,57 punti base.

Bene anche i BTP che vedono prevalere gli acquisti, con conseguente calo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni scende dello 0,85% al 3,898%. +

Unicredit: Jefferies dice buy e alza il target price

A dare una marcia in più a Unicredit sono intanto le buone notizie da Jefferies, i cui analisti hanno ribadito la loro view bullish.

La raccomandazione sul titolo è confermata a “buy”, con un prezzo obiettivo incrementato da 39,9 a 41,6 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 40% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La revisione del target price segue una rivisitazione verso l’alto delle stime di utile, alzate del 5% per l’anno in corso e del 2% per il 2025.

Gli analisti di Jefferies si aspettano una crescita media dell’eps di circa il 7% nel periodo 2024-2026 e questo a loro dire dovrebbe supportare il prezzo del titolo Unicredit, unitamente a un re-rating dei multipli, grazie alla maggiore chiarezza sulla distribuzione di capitale e sulla redditività di lungo termine.