Unicredit fiacco, ma è un ottimo buy. Fin dove salirà?

Unicredit viaggia poco sotto la parità, complici anche i segnali negativi da Spread e BTP, ma le banche d’affari non hanno dubbi.

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue a due velocità per i titoli del settore bancario e tra quelli che perdono terreno troviamo anche Unicredit.

Unicredit cauto dopo il rialzo di venerdì

Il titolo, dopo aver guadagnato poco meno di un punto percentuale venerdì scorso, ha provato timidamente oggi ad allungare il passo, salvo poi tornare indietro.

Negli ultimi minuti Unicredit viene fotografato a 25,16 euro, con un calo dello 0,08% e oltre 2,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12,7 milioni.

Unicredit frenato da Spread e BTP

Il titolo si muove sostanzialmente in linea con il Ftse Mib, con il freno a mano tirato anche per via dei segnali negativi che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund sale dell’1,59% a 176,47 punti base, mentre le vendite sui BTP portano a un aumento dei tassi, con il rendimento del decennale che avanza dello 0,74% al 4,129%.

Unicredit: i giudizi di SG e di Morgan Stanley

Unicredit, intanto, mostra un andamento cauto, ma è bene ricordare che in questi giorni sono arrivate diverse conferme bullish dalle banche d’affari.

A puntare sul titolo è Societè Generale che ha una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo rivisto verso l’alto da 26,5 a 27,5 euro.

Buone notizie anche da Morgan Stanley, che nei giorni scorsi ha reiterato il rating “overweight”, quindi Unicredit è da sovrappesare, con un target price incrementato da 34 a 36 euro.

Unicredit: la view di JP Morgan

Unicredit piace anche a JP Morgan, che la scorsa settimana in occasione di un tour a Milano, ha incontrato i manager di alcuni gruppi finanziari italiani, tra cui Unicredit, Bper Banca, Intesa Sanpaolo, FinecoBank e Anima Holding.

Dall’incontro sono emersi diversi messaggi costruttivi, con particolare riferimento all’andamento incoraggiante del margine di interesse, al basso rischio sui depositi malgrado il collocamento dei BTP, all’assenza di segnali di deterioramento della qualità degli asset.

Le banche, inoltre, hanno fatto sapere di essere fiduciose che ci sarà un ulteriore miglioramento oltre il 2023 della redditività, della generazione di capitale e della distribuzione ai soci.

La preferenza tra i bancari italiani è accordata da JP Morgan a Intesa Sanpaolo, ma agli analisti piace anche Unicredit.

Anche per questo titolo, infatti, è confermata la raccomandazione “overweight”, con un fair value che sale da 34 a 39 euro, valore che implica un ottimo potenziale di upside nell’ordine del 55% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli esperti della banca USA hanno messo mano anche alle stime, alzandole del 13,55 tra il 2024 e il 2025, spiegando che a supportare l’aumento saranno il margine di interesse e le attività di trading.

Nel dettaglio, il margine di interesse è atteso a 13,9 miliardi di euro alla fine di quest’anno, a 13,8 miliardi a fine 2024 e a 13,6 miliardi a fine 2025.