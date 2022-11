Unicredit riparte in positivo a inizio settimana: arrivano conferme bullish dagli analisti. Ecco i nuovi target price e i motivi per cui comprarlo.

Avvio di settimana in positivo per Unicredit che si è mosso sostanzialmente in linea con il Ftse Mib.

Il titolo, archiviata la sessione di venerdì scorso con un calo di quasi due punti percentuali, ha ripreso subito la via dei guadagni oggi.

Unicredit recupera in avvio di settimana

In mattinata Unicredit ha mostrato più vivacità, arrivando a toccare un top intraday a 13,12 euro, da cui però ha ripiegato.

A fine seduta il titolo si è fermato a 12,87 euro, con un rialzo dello 0,55% e oltre 12 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 18,5 milioni.

Unicredit risale con sostegno Spread e BTP

Unicredit oggi ha trovato un parziale sostegno nelle indicazioni timidamente incoraggianti arrivate dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si è fermato a 203,87 punti base, con un lieve calo dello 0,29%, mentre il rendimento del BTP a 10 anni è sceso dello 0,42% al 4,19%.

Unicredit: per Hsbc può salire fino a 18 euro

Unicredit intanto si è mosso in positivo, puntellato anche dalle conferme bullish arrivate da alcune banche d'affari.

Gli analisti di Hsbc da una parte caldeggiano l'acquisto del titolo, con una raccomandazione "buy" appunto, e dall'altra hanno alzato il prezzo obiettivo da 15,6 a 18 euro, valore che offre un margine di potenziale apprezzamento di circa il 40% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Unicredit: Berenberg alza target price e stime

Una mossa analoga è stata annunciata da Berenberg che mantiene invariata la raccomandazione "buy" su Unicredit, con un target price rivisto verso l'alto da 14,5 a 17 euro.

Questa revisione è da ricondurre a una rivisitazione delle stime sugli utili, incrementate del 26% con riferimento all'anno in corso, sulla scia di ricavi più elevati e di perdite più contenute sui prestiti nel terzo trimestre.

Il broker ritiene che il titolo, malgrado il rally messo a segno di recente, scambi ancora a sconto di circa il 15% rispetto al settore di riferimento, in relazione al multiplo prezzo-utile.

Alcuni punti di forza della banca

Gli analisti evidenziano che Unicredit sta realizzando con successo il piano industriale come promesso e sono convinti che tale percorso sia destinato a proseguire.

Berenberg richiama l'attenzione su uno dei potenziali vantaggi della banca guidata da Orcel, rappresentato dalla possibilità che il margine di interesse sia ulteriormente rivisto verso l'alto negli anni a venire.

A ciò si aggiunga che Unicredit continua ad avere un migliore approccio al rischio e ciò dovrebbe avere ricadute positive per le perdite sui prestiti per la banca.

Da notare infine che anche in caso di una svalutazione completa dell'esposizione alla Russia, l'impatto sul CET1 sarebbe nell'ordine di circa 100 punti base e quindi si scenderebbe al 14%, un livello che sarebbe in ogni caso superiore ai requisiti minimi richiesti dalla BCE.

La previsione di Berenberg è che il CET1 ratio di Unicredit raggiunga il 13,7% nel 2024, piazzandosi ben sopra l'obiettivo del 12,5%/13%.